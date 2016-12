Tysk politi har pågrepet Berlin-mistenkt

Tysk politi har pågrepet en person i forbindelse med terrorangrepet i Berlin, bekrefter tysk påtalemyndighet.

Forrige uke ble mistenkte Anis Amri (24) drept i en skuddveksling med politiet i Milano. Personen som er arrestert i Berlin i dag skal ha tilknytning til Amri, melder DPA.

AP melder at det dreier seg om en 40 år gammel mann fra Tunisia.

Ifølge NTB melder magasinet Der Spiegel, som viser til etteretningskilder, at den pågrepne mannens telefonnummer er funnet lagret på mobilen Amri hadde på seg da han ble funnet.

Det er uklart hvilken tilknytning den pågrepne har til angrepet, men ifølge tyske påtalemyndigheter er det mulig at han «kan ha vært involvert i angrepet».

I en video publisert av talerøret til IS, Amaq, sverget Amri troskap til IS. Han lovte også hevn over flyangrep vestlige stater har utført i Syria og Irak.

– Min beskjed til korsfarerne som rammer muslimer daglig; hvis Gud er villig, sverger jeg til Gud at vi skal slakte dere, svin, sa han i videoen.