Tysk avis: Gjerningsmannen er fortsatt på frifot

BERLIN (VG): Anonyme politikilder sier til avisen Die Welt at gjerningsmannen fortsatt er på frifot. Tyske myndigheter kan ikke bekrefte at de har pågrepet riktig mann.

I en pressekonferanse 14.30 sier riksadvokat Dr. Peter Frank at de ikke er sikre på om mannen som ble pågrepet i går kveld, faktisk står bak Berlin-angrepet. Han sier at de ikke vet om det dreier seg om en eller flere gjerningsmenn.



- Vi må venne oss til tanken om at han kanskje ikke utførte angrepet, sa riksadvokaten om mannen de pågrep i går kveld.



Kriminalpolitiets Holger Münch sier samtidig at de må gå ut fra at det er en bevæpnet gjerningsmann på frifot.



Semitrailer-angrepet på julemarkedet i Berlin har med det tatt en dramatisk vending.

Politiet frykter flere angrep

Politiet pågrep i går kveld en mistenkt mann to kilometer unna julemarkedet i Berlin, og mannen nekter å ha hatt noe med angrepet å gjøre. I ettermiddag har avisen Die Welt kommet med en oppsiktsvekkende melding: De siterer anonyme og høytstående sikkerhetskilder på at gjerningsmannen fortsatt er på frifot og er bevæpnet.

– Vi har feil mann. Og dermed en ny situasjon. For den egentlige gjerningsmannen er bevæpnet, fortsatt på frifot og kan gjøre ny skade, sier høytstående politikilder ifølge Die Welt.

RAZZIA MOT ASYLMOTTAK: VGs Brynjar Skjærli er nå utenfor asylmottaket som tysk politi slo til mot i natt. Ifølge tyske medier bodde den pågrepne «Naved B» her. Politiet har ikke bekreftet disse opplysningene.

Politiet la 13.17 ut en melding på Twitter hvor de skriver at den pågrepne mannen nekter straffskyld – og ber folk være aktpågivende. De ber folk om å rapportere mistenkelig oppførsel.

– Av sikkerhetsmessige hensyn ber vi publikum som ser noe mistenkelig om ikke å oppsøke det selv, men heller ringe til politiet, da dette er vår jobb, advarer politiet spå Twitter.

Holger Münch sier på pressekonferansen at de frykter at det kan komme flere angrep og at man står overfor en høynet sikkerhetstrussel.

Ingen har tatt på seg ansvaret



Politiledelsen i Berlin går nå ut fra at den pågrepne pakistaneren ikke er sjåføren av semitraileren som kjørte inn i folkemengden i Berlin, erfarer Die Welt fra anonyme sikkerhetskilder.

Mannen som ble pågrepet to kilometer fra julemarkedet i går kveld, har i dag sittet i avhør. Han kom til Tyskland 13. desember 2015, før han registrerte seg som asylsøker i februar i år. Søknaden var ikke ferdigbehandlet.

Ifølge Die Welt er mannen 23 år og er kjent som «Naved B». Han skal ifølge avisen ha reist inn i Tyskland over Passau den 31. desember 2015 og var kjent av politiet for mindre forseelser. Også ifølge avisen Tagesspiegel skal han være kjent som småkriminell – men ikke som islamistisk terrorist.

På pressekonferansen klokken 14.30 kunne riksadvokaten imidlertid ikke bekrefte at den pågrepne mannen faktisk er gjerningsmannen. Riksadvokat Frank sa samtidig at ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet.



Slik ble en mann pågrepet i går



Etter å ha kjørt inn i julemarkedet, stoppet semitraileren etter cirka 50 meter. Føreren hoppet ut av førerhuset, og la på sprang i retning Tiergarten – en stor park midt i Berlin. Politiet fikk flere nødtelefoner fra folk som meldte fra om at gjerningsmannen forsøkte å søke tilflukt i den mørke parken.

Blant innringerne var det én som skilte seg ut: En andpusten mann kunne fortelle at han hadde lagt på sprang etter en mann – på sikker avstand.



Med nødsentralen på telefonen ga han politiet fortløpende informasjon om posisjonen til den antatte gjerningsmannen. Etter to kilometer ble en mann pågrepet av en patrulje ved Siegessäule. Dette er asylsøkeren fra Pakistan som er blitt omtalt som mistenkt.

– Med hjelp av dette vitnet var det mulig å pågripe den antatte gjerningsmannen, sa polititalsmann Winfrid Wenzel tidligere i dag.

Innenriksminister De Maizière sa på pressekonferansen klokken 13 at den pågrepne mannen snakker Baluchi og at det var utfordrende å finne en tolk for å avhøre ham.



12 DØDE: Sjåføren som kjørte inn i julemarkedet drepte 12 personer og skadet 48. Foto: Fabrizio Bensch , Reuters

Politiet stormet asylmottak i Berlin



Den pågrepne mannen skal ifølge Die Welt ha bodd på et asylmottak i Berlin. VGs reporter og utenrikssjef Brynjar Skjærli var tidligere dag til stede ved asylmottaket, og får bekreftet at politiet har spurt beboere om den pågrepne mannen.

Klokken tre i natt stormet spesialenheten SEK nemlig en hangar som fungerer som asylmottak på den nedlagte Tempelhof-flyplassen. Den nedlagte Tempelhof-flyplassen huser i dag Berlins største asylmottak, og så mange som 250 politimenn deltok i aksjonen.

Sascha Langenbach, talsmann for lokale utlendingsmyndigheter, sier til DPA at fire unge menn ble avhørt, men ingen ble pågrepet.

Les også: Wael (28) ble vitne til dramaet: Det var som en spøkelsesbil.