Tunisias statsminister: – For oss var Berlin-terroristen en småkjeltring

Tunisia har store problemer med radikale islamister, men den mistenkte gjerningsmannen bak Berlin-angrepet i desember ble først radikalisert i Europa, sier landets statsminister.

– Folk må forstå at Anis Amri ikke gjennomførte denne barbariske handlingen i Tunisias navn. Han var en terrorist som ikke representerte det tunisiske folk. Terrorister har ingen nasjonalitet, sier Tunisias statsminister Youssef Chahed i et intervju med Die Welt.

Chahed skal besøke Tyskland senere i januar. Landet er en av de viktigste bidragsyterne av nødhjelp til Tunisia. Overfor den tyske avisen understreker Chahed hvor viktig forholdet de to landene imellom er, og sier han håper han kan overbevise det tyske folk om at Tunisia ikke kan lastes for angrepet.

– For oss var Anis Amri en småkjeltring. Da han forlot Tunisia hadde han ingen kontakt med ekstremisme. Han ble radikalisert i Europa. Det må man forstå. Vi visste ingenting om at han ble radikalisert, sier Chahed.

Drept i Italia



Amri var tunisisk statsborger, og er den mistenkte gjerningspersonen i semitrailer-angrepet i Berlin i desember. Det etterlot tolv drepte på et julemarked i byen. Identitetspapirer tilhørende mannen ble funnet under førersetet i bilen, noe som utløste en omfattende menneskejakt i Europa.

Natt til lille julaften ble han stoppet på gaten av italiensk politi i en forstad til Milano, og drept i skuddvekslingen som oppsto da han trakk våpen.

Amri skal ifølge broren ha rømt fra hjemlandet som 17-åring. Etter det oppholdt han seg hovedsakelig i Italia og Tyskland, og han skal ha flere dommer på seg fra forskjellige land.

Retursak «forløp seg ideelt»



Den mistenkte terroristen hadde ikke lovlig opphold i Tyskland da angrepet fant sted, men han kunne ikke returneres til Tunisia, ettersom landet ikke innrømmet at han var deres statsborger. Kort tid etter angrepet sendte tunisiske myndigheter midlertidige identitetspapirer på ham.

På spørsmål om hvorfor det tok så lang tid å anerkjenne ham som tunisisk borger svarer statsministeren at samarbeidet har vært godt.

– Med Amri har vi fulgt reglene i Tunisia hele tiden. Vi samarbeidet med Tyskland i dette tilfellet som vi alltid gjør. Det forløp seg ideelt, sier Chahed.