Terrorangrepet kan få følger for Merkel

BERLIN (VG) Dersom det blir bevist at en innvandrer sto bak angrepet i Berlin, vil det trolig svekke forbundskansler Angela Merkel foran neste års valg.

En gang mellom 24. august og 22. oktober neste år går tyskerne til valgurnene. Da håper Merkel, som har vært forbundskansler siden 2005, på gjenvalg.

I valget vil innvandring bli et svært hett tema.

Mannen som først ble pågrepet for å stå bak angrepet i Berlin er identifisert som en 23 år gamle Naved B. Tyske myndigheter opplyste tirsdag at han er en asylsøker fra Pakistan.

Mannen nektet selv for å ha noe med angrepet å gjøre, og tirsdag ettermiddag opplyser politikilder til Die Welt at de tror ham på dette:

– Dermed har vi en ny situasjon, fordi den faktiske gjerningsmannen forsatt er bevæpnet og på frifot, og kan gjøre mer skade, sier den høytstående kilden til avisen.

På en pressekonferanse sier sjefen for Berlin-politiet, Klaus Kandt, at de er usikre på om mannen de har pågrepet er gjerningsmannen. På en senere pressekonferanse tirsdag ettermiddag opplyser myndighetene at de ikke vet med sikkerhet om det er en eller flere personer som stod bak angrepet.

Merkel: – En grusom dag for Tyskland

Høyrepopulistisk parti vokst frem



Dersom gjerningsmannen likevel skulle vise seg å være innvandrer, vil det trolig bli brukt mot Merkel i den kommende valgkampen.

– Det er mulig dette kommer til å vende seg mot henne. På Merkels vakt har det de siste fire årene vokst frem et høyrepopulistisk parti, Alternativ for Tyskland. Disse kommer helt sikkert til å profitere på det dersom det er en ikke-etnisk tysker som har utført et så brutalt angrep, sier generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomite og Tyskland-ekspert, Kate Hansen Bundt.

Hun viser til at Tyskland i fjor tok inn nesten 900.000 innvandrere. Også i år har det kommet mange.

– Problemene med å ta inn så mange samtidig, og å få til god integrering, har ridd Tyskland som en mare det siste året. Det er Merkel som har stått i bresjen for dette. Det kan bli brukt politisk, sier Bundt, som likevel presiserer at man foreløpig ikke vet om dette var en enkelt person med psykiske problemer, eller om det står noe mer bak.

Les også: Advarte mot terrorangrep for en måned siden

Stille i gatene



I Berlin er alle bodene i julemarkedet på Breitscheidplatz i dag stengt. VG er på stedet hvor det er bemerkelsesverdig stille i gatene. Folk gråter åpenlyst. Mange har også med seg blomster som legges ned på åstedet der 12 mennesker ble drept.

– Jeg trodde ikke dette kunne skje i en så multikulturell by som Berlin, sier Christopher Bruchmueller (23) som legger ned blomster.

– Hvis det er riktig at en flyktning har gjort dette, hva tror du da vil skje?

– Det tør jeg ikke tenke på. Det er valg neste år. Det vil ikke bli bra, sier han.

BLOMSTER: Det legges ned blomster til minne om ofrene etter at en trailer kjørte inn i en folkemengde på et julemarked ved Kurfürstendam i Berlin. Foto: Helge Mikalsen , VG

Ber om revurdering av politikken



Innenriksminister Joachim Herrmann i Bayern sier ifølge NTB at det er åpenbart at det store antallet flyktninger i Tyskland gjør at det ikke er mulig å kjenne bakgrunnen til alle.

– Jeg mener spørsmålet er om vi virkelig kan la dette gå så langt, sier han til radiostasjonen Antenne Bayern.

Herrmann ber nå om en ny vurdering av Tysklands flyktningpolitikk.

– Dersom det bekreftes at dette angrepet ble begått av noen som er registrert som asylsøker her i landet, da må denne hendelsen i Berlin føre til en fundamental refleksjon over hvordan hele mottaksordningen er skrudd sammen, sier Herrmann tirsdag morgen.

Det er for øvrig ikke bare internt i Tyskland Merkel møter kritikk. Nigel Farage, som representerer Det britiske uavhengighetspartiet (UKIP) i Europaparlamentet, twitret tirsdag morgen om angrepet i Berlin.

«Forferdelige nyheter fra Berlin, men ingen overraskelse. Hendelser som dette vil bli Merkels ettermæle», skrev den tidligere lederen av det høyrepopulistiske partiet.

Tror Merkel vil stramme inn

Utenrikspolitisk kommentator i VG, Per Olav Ødegård, sier at Angela Merkels største problem foran valget er nettopp striden om og kritikken rundt hennes innvandringspolitikk.

– Selv om hun fortsatt er populær, så har populariteten hennes falt på grunn av dette. Det pågår en intern strid blant Kristendemokratene i Tyskland, der noen av dem vil ha en strengere innvandringspolitikk, forteller Ødegård.

Oppsummering av angrepet: Dette vet vi om angrepet

Han tror vi for første gang siden krigen vil se et parti i den tyske nasjonalforsamlingen som ligger til høyre for Kristendemokratene, nemlig Alternativ for Tyskland.

– Dersom dette angrepet i Berlin kan knyttes til innvandring, så vil det forsterke kritikken, tror Ødegård.

Han tror derfor det blir ekstremt viktig for Merkel å markere seg med en strengere asylpolitikk.

–– Hun har allerede strammet inn på det som har vært en liberal politikk, men jeg tror vi vil se enda mer av det.

– Vi er under angrep

Lederen for Alternativ for Tyskland, Frauke Petry, har i en uttalelse tirsdag sagt at Tyskland ikke lenger er trygt, og at det er Merkels plikt å kommunisere dette. Noe Petry, ifølge The Guardian, videre sier hun ikke tror Merkel kommer til å gjøre.

– Vi kan ikke leve i en illusjon. Miljøet hvor slik kriminalitet (angrepet i Berlin) kan blomstre har systematisk blitt importert hit det siste halvannet år, mener Petry.

Wael (28) ble vitne til angrepet: – Var som en spøkelsesbil

Hun skriver videre at dette ikke er en enkelthendelse, men kommer til å skje igjen.

– Det er bare til å se til Frankrike så vet vi det. Dette er ikke bare et angrep på vår frihet og vårt levesett, men på våre kristne tradisjoner. Tyskland er et land som er delt i synet på innvandring, men terroren vil bringe oss sammen, skriver partilederen, som ber om strengere grensekontroll og stenging av moskeer som snakker varmt om jihad.

– Alle muslimer som kaller vårt land deres hjemland vil ønske slike tiltak velkommen.

Ber folk holde seg til fakta

For to uker siden, under landsmøtet til Kristendemokratene (CDU) sa Merkel at fjorårets flyktningstrøm ikke har ført til en økning i voldelig kriminalitet i Tyskland. Hun ba tyskere holde seg til fakta, og langet hun ut mot populister som flyter på frykten for innvandrere og asylsøkere.

Samtidig varslet hun en mer restriktiv linje for innvandring og klarere krav til integrering av dem som er kommet.

Semitrailereier: – De må ha kapret bilen og gjort noe med sjåføren min

På en pressekonferanse i dag kom Merkel med et forsvar for Tysklands liberale samfunn.

– Men vi skal ikke skal la oss lamme. Vi skal leve i et fritt og åpent samfunn, sa Merkel.