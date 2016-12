Süddeutsche Zeitung: Fingeravtrykkene til Anis Amri er funnet på døren til semitraileren

Anis Amri er den eneste mistenkte etter Berlin-terroren, men politiet har ikke kunnet bekrefte at han faktisk var sjåføren. Nå er fingeravtrykkene hans funnet på semitraileren, skriver Süddeutsche Zeitung.

De siterer nå anonyme kilder på at fingeravtrykkene til den etterlyste tunisieren er funnet på semitraileren – på døren på førersiden.

I natt gikk politiet til flere aksjoner i Nordrhein-Westfalen og Berlin i jakt på mannen som mandag drepte 12 personer på et julemarked i Berlin.

DUSØR: 100.000 dollar er det tyske myndigheter har lovet ut for å få fatt i etterlyste Anis Amri. Foto: PRIVAT

Anis Amri har så langt vært den eneste kjente mistenkte, fordi oppholdstillatelsen hans ble funnet under førersetet i semitraileren. Politiet har ikke kunnet bekrefte om en eller flere personer kapret lastebilen, og hvem som faktisk kjørte den.

Og om det at papirene lå der betyr at Anis Amri var i bilen og sto bak terrorangrepet.

Etterlyste Anis Amri skal ifølge en anonym tjenestemann New York Times har snakket med ha kommunisert med terrorgruppen IS minst én gang og ha vært på flyforbudsliste i USA. Han hadde også bånd til noen av Tysklands mest kjente islamister.

Regnes som farlig

Den mistenkte tunisieren var allerede kategorisert som en sikkerhetstrussel, og skal operere med minst seks ulike alias. Politiet beskriver ham som bevæpnet og farlig.

Politiet mener han er 24 år gammel, men han har operert med en rekke forskjellige fødselsdatoer og nasjonaliteter, blant annet egyptisk og libanesisk. Han er rundt 178 centimeter høy, veier cirka 75 kilo, har svart hår og brune øyne.

– Vi har snakket sammen på Facebook, jeg har ikke engang telefonnummeret hans. For to uker siden sa han at alt var bra, men så ble han borte, sier Walid til avisen, sa broren Walid Anis til Bild i går.



