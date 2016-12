Per Ciljan var på julemarkedet med barna dagen før: – Skremmende

Landslagskaptein Per Ciljan Skjelbred (29) bor i Berlin og opplevde julemarkedet sammen med barna dagen før lastebil-terroren. Han sier at han har ventet på at noe skulle skje.

Tobarnspappaen bor sammen med kona Kristina Jørgensen og barna i den tyske hovedstaden, der han spiller fotball på Bundesliga-laget Hertha Berlin.

Søndag var familien på en hyggelig førjulstur på det svært folksomme julemarkedet ved Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche i Berlin sentrum. Barna tok en liten karusell like ved. Per Ciljan kjenner stedet igjen fra TV-bildene som viser hvor semitraileren kjørte inn i folkemengden mandag.

Julemarkedet er et kjært reisemål for mange, også nordmenn, i førjulstiden. Også Per Ciljan og barna koste seg på julemarkedet på fjerde søndag i advent.

Lever som vanlig



Da VG snakker med ham tirsdag morgen, er han opptatt av at hendelsen i Berlin og andre terrorhendelser ikke må endre folks liv.

– Jeg er vokst opp i et hjem der vi er innprentet at vi skal leve vanlige liv uansett. Jeg er pappa til to vakre barn, og ønsker å overføre dette også til dem, sier Per Ciljan Skjelbred til VG.

BERLIN-SPILLERE: De norske landslagsspillerne Per Ciljan Skjelbred (til venstre) og Rune Almenning Jarstein spiller begge på fotballaget Hertha Berlin. VG møtte dem tidligere i år ved treningsbanen på Olympiastadion i Berlin. Foto: Andrea Gjestvang , VG

Som borger i verdensbyen Berlin, en smeltedigel av folk fra mange kulturer og nasjoner, har han ikke vært fremmed for tanken om at et terroranslag kunne ramme.

Tilfeldigheter



– Det er uansett helt spesielt, skremmende og usigelig trist når det skjer. Men jeg har bare gått og ventet på at noe skulle skje her. Og så er det bare tilfeldigheter at vi spaserte rundt akkurat der dagen i forveien.

Ciljan Skjelbred forteller at når han og familien beveger seg i folketette områder som førjulsturen på julemarkedet, så har han i bakhodet at noe kan skje.

– Jeg følger på en måte med hele tiden. Vi handlet bare litt juleting og var ved denne karusellen like ved der denne lastebilen kjørte inn i julemarkedet. Men jeg fulgte med, beskriver Per Ciljan.

Jarstein bor like ved julemarkedet



Fotballproffen spiller siste kamp før jul i Berlin i morgen onsdag. Deretter blir det julefeiring og «typisk norsk familiejul» sammen med storfamilien hjemme i Trondheim.

Den norske landslagsmålvakten Rune Almenning Jarstein spiller også på Hertha Berlin, og han bor ikke så langt fra julemarkedet i byen.

Mandag ettermiddag dro hans kone og eldste datter ned på markedet. Få timer etter at de forlot det populære julemarkedet, raste en lastebil inn i folkemengden ved Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.

– Heldigvis var alle i familien kommet hjem da det skjedde. Torsdag var hele familien på det samme julemarkedet, sier Almenning Jarstein til Aftenbladet.