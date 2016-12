Lukasz Urban (37) ble drept i Berlin-angrepet

BERLIN (VG) Den polske statsborgeren som ble drept i angrepet mot et julemarked i Berlin mandag, var sjåføren Lukasz Urban. Det bekrefter hans arbeidsgiver.

Eieren av det polske transportfirmaet sier at han ble bedt om å identifisere avdøde, og at det var tydelig at Urban hadde kjempet for livet.

Urban ble funnet i passasjersetet i semitraileren som ble brukt i det brutale angrepet mot julemarkedet mandag kveld.

SISTE: Gjerningsmannen skal fortsatt være på frifot

– Ansiktet hans var oppsvulmet og blodig. Han var knivstukket og skutt, forteller Ariel Zurawski til den polske TV-kanalen TVN, ifølge nyhetsbyrået AP.

Allerede i går sa Zurawaski at han trodde semitraileren deres måtte ha blitt kapret.

– Han er mitt søskenbarn. Jeg har kjent ham siden han var et barn. Jeg kan garantere for ham, sa Zurawski til AFP.

FÅ OVERSIKT: Dette vet vi om angrepet

Firmaets transportssjef, Lukasz Wasik, beskriver den drepte 37-åringen som en «god, stille og ærlig person som var dedikert i jobben sin».

– Jeg tror ikke han ville ha gitt opp kjøretøyet, men forsvart seg til siste slutt om han ble angrepet, sier Wasik til en annen TV-kanal, TVP.

Politiet ville på pressekonferansen tirsdag ikke svare konkret på spørsmål rundt hvor semitraileren hadde kjørt fra og hva som har skjedd de skjebnesvangre timene før angrepet. Ifølge lastebilfirmaets eier mistet han kontakten med sjåføren ved 16-tiden mandag.

PÅ ÅSTEDET: Forbundskansler Angela Merkel ankommer Kaiser-Wilhelm-kirken, for å underskrive minneprotokoll sammen med andre prominente, tyske politikere. Foto: Helge Mikalsen , VG

12 døde

Det var mandag kveld at den store semitraileren dundret inn i julemarkedet ved Kaiser Wilhelm-kirken i Berlin i Tyskland. Da kjøretøyet til slutt stanset lå 12 personer igjen døde, og flere titalls skadet.

Førjulsidyllen var endret til tragedie.

Les også: Wael (28) ble vitne til dramaet: Det var som en spøkelsesbil.

I Berlin er alle bodene i julemarkedet i dag stengt. VG har vært på stedet hvor det er bemerkelsesverdig stille i gatene. Folk gråter åpenlyst. Mange har også med seg blomster som legges ned på åstedet der 12 mennesker ble drept.

– Jeg trodde ikke dette kunne skje i en så multikulturell by som Berlin, sier Christopher Bruchmueller (23) som legger ned blomster.

Senere på ettermiddagen kom også en preget forbundskansler, Angela Merkel, og la ned blomster på ved julemarkedet.

Merkel: – En grusom dag for Tyskland

Gjerningsmann kan være på frifot

Kort tid etter angrepet ble en mann pågrepet mistenkt for å være gjerningspersonen. Han er identifisert som Naved B (23). Tyske myndigheter opplyste tirsdag at han er en asylsøker fra Pakistan.

Mannen nektet selv for å ha noe med angrepet å gjøre, og tirsdag ettermiddag sier riksadvokat Dr. Peter Frank at de ikke er sikre på om han faktisk er gjerningspersonen. Frank sier videre at de ikke vet om det dreier seg om en eller flere gjerningsmenn.

– Vi må venne oss til tanken om at han kanskje ikke utførte angrepet, sa riksadvokaten om Naved B.

Les også: Kan få følger for Merkel

Kriminalpolitiets Holger Münch sier samtidig at de må gå ut fra at det er en bevæpnet gjerningsmann på frifot.