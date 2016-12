Løslatt terrormistenkt i Berlin er savnet

Den 23 år gamle pakistanske asylsøkeren som først ble pågrepet, og feilaktig mistenkt for å stå bak semitrailer-massakren i Berlin, har forsvunnet.

23-åringen ble pågrepet rundt to kilometer fra åstedet, kort tid etter terrorangrepet mandag. Tirsdag ble han imidlertid løslatt etter at påtalemyndigheten konkluderte med at de ikke hadde bevis for at han sto bak terrorangrepet.

23-åringen har imidlertid ikke kommet tilbake til asylmottaket på Tempelhof i Berlin, hvor han bodde. Familien har heller ikke hørt fra ham.

Faren forteller til den pakistanske avisen Dawn at sønnen har forsvunnet. En Balutsjistan-aktivist i Berlin, Wajid Baloch, bekrefter overfor avisen at 23-åringen ikke har returnert til asylmottaket.

23-åringen har hele veien nektet for å ha noe med terrorangrepet å gjøre.

– Telefonen hans er slått av. Jeg er veldig bekymret. Vi har ingen tilknytning til religiøse fundamentalister eller terrorister. Han fordømmer terrorisme, sier fetteren Waheed til den britiske avisen Daily Mail.

Ny mistenkt: 24-årig tunisier terroretterlyst

Ifølge Waheed var han sammen med 23-åringen da pågripelsen skjedde ved Seierssøylen i Berlin mandag kveld. De to hadde akkurat kommet ut av parken Tiergarten og krysset en vei da en politibil kom mot dem og stoppet 23-åringen, forteller fetteren.

– En politibetjent sa til meg at han hadde brutt trafikkreglene ved å krysse gaten mens det var trafikk der. Jeg sa til dem at hans mentale tilstand ikke er 100 prosent, sier Waheed, som også forteller at 23-åringen er analfabet.

Etter pågripelsen opplyste politiet at 23-åringen ble pågrepet, fordi et vitne hadde fulgt etter ham fra åstedet ved Kaiser Wilhelm-kirken og pekt ham ut for politiet. Det viste seg senere at vitnet var usikker på egen observasjoner.

23-åringen skal ha flyktet fra hjembyen Turbat i Balutsjistan-provinsen i Pakistan på grunn av en økt terrortrussel i regionen. Det er ingenting som tyder på at han tilhører en politisk eller religiøs gruppe, skriver Daily Mail.

Tyske myndigheter opplyste tirsdag at 23-åringen er en pakistansk statsborger som kom til Tyskland som asylsøker i desember i fjor. I februar registrerte han seg som asylsøker. Søknaden var ikke ferdigbehandlet.

Onsdag gikk politiet ut med etterlysning av en ny mistenkt: Tunisiske Anis Amri (24). Påtalemyndigheten har utlovet en dusør på 100 000 euro for tips som kan føre til pågripelse av ham.