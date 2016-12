Her dundrer semitraileren inn i julemarkdet

En nylig frigitt video viser øyeblikket der semitraileren kjører inn i julemarkedet. Tyske myndigheter mener den hovedmistenkte tunisieren Ansi Amri «høyst sannsynlig» er gjerningsmannen.

Den tyske avisen Bild Zeitung har blitt overlevert et videoopptak som viser hvordan semitralieren kjører inn i julemarkedet i Berlin.

Videoklippet viser folk løpe i panikk i alle retninger. Klippet stammer fra et såkalt dashcam i en personbil.

Bild Zeitung anslår ut fra videoen at semitraileren må ha kjørt i rundt 60-70 km/t.

Familien: – Overgi deg



– Hvis broren min hører på meg nå, vil jeg be ham om å overgi selv. Om ikke annet for familien, som vil bli lettet, sier Abdelkader Amri, broren til den mistenkte, til reportere ved familiehjemmet i Tunisia, ifølge BBC.

Broren legger imidlertid til at han ikke tror broren står bak. Men dersom han er gjerningsmannen, vil det bringe vanære over familien.

– Jeg er sikker på at han er uskyldig. Jeg vet hvorfor han forlot hjemlandet, det var for økonomiske grunner. Det var for å arbeide, og for å hjelpe familien. Han dro ikke dit for å utføre terrorisme, sier Abdelkader Amri.

Amri mest sannsynlig gjerningsmannen



Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière bekreftet på en pressekonferanse torsdag ettermiddag at etterforskere har funnet fingeravtrykk av den hovedmistenkte Anis Amri.

Han fortalte videre at tyske myndigheter anslår det for å være «høyst sannsynlig» at den mistenkte tunisieren er gjerningsmannen.

Fox News melder at Amri i flere måneder før angrepet har blitt nektet å fly inn til USA.

Merkel: – Stolt



Mandagens terrorangrep drepte tolv mennesker og såret 56 da en semitrailer suste inn i et julemarked i Berlin. Blant de sårede er tolv regnet som hardt skadd, og flere av dem er i kritisk tilstand, ifølge tyske helsemyndigheter, melder Süddeutsche Zeitung.

– De siste dagene har jeg vært svært stolt over hvor rolig de fleste har reagert på situasjonen, sa Merkel på pressekonferansen torsdag, ifølge NTB.

Den tyske avisen Berliner Zeitung melder at tysk politi har gått til aksjon mot en moské i Berlin torsdag kveld.

Bilde av etterlyste Anis Amri ligger framme på flyplassen. Foto: Helge Mikalsen, VG Foto: Helge Mikalsen , VG

Skal ha hatt IS-kontakt



Anis Amri har så langt vært den eneste kjente mistenkte, fordi oppholdstillatelsen hans ble funnet under førersetet i semitraileren. Politiet har ikke kunnet bekrefte om en eller flere personer kapret lastebilen, og hvem som faktisk kjørte den.

Det har blitt utlovet en dusør på 900.000 kroner for dem bidrar med informasjon som gjør at Amri kan bli tatt.

Ifølge en anonym tjenestemann New York Times har snakket med skal Amri ha kommunisert med terrorgruppen IS minst én gang og ha vært på flyforbudsliste i USA. Han hadde i tillegg bånd til noen av Tysklands mest kjente islamister.

IS har tatt på seg skylden for angrepet.

Politiet beskriver Amri som bevæpnet og farlig. Han skal være 24 år gammel, men ifølge politiet har han operert med flere forskjellige nasjonaliteter og fødselsdatoer.

Han er rundt 178 centimeter høy, veier cirka 75 kilo, har svart hår og brune øyne.

Torsdag morgen skal det ha foregått en stor politiaksjon i Danmark etter tips fra noen som mente de hadde sett Amri. Letingen ga ikke resultat.