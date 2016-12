Berlin-terroren: Samlet inn million-beløp til trailersjåførens familie

Lukasz Urban (37) kjempet for livet mot terroristen som pløyde inn i julemarkedet. Nå har en kollega samlet inn 1,4 millioner kroner til familien.

– Selv om jeg ikke kjente Lukasz, har historien sjokkert meg og gjort meg sint, og jeg kan ikke forstå hvordan familien hans må ha det i denne forferdelige tiden.

Det skriver den britiske trailersjåføren Dave Duncan på nettsiden hvor han har satt i gang kampanjen «Til Lukasz Urbans familie».

Skulle kjøpe kebab



Han skriver videre at han som en yrkeskollega ville strekke ut en hånd til trailersamfunnet og hjelpe på en eller annen måte.

– Ingen pengesum kan bringe Lukasz tilbake, men forhåpentligvis vil det hjelpe familien hans til å få det de trenger, står det videre.

Kronerullingen kom i gang etter at Lukaszs fetter Ariel Zurawski fortalte om fetteren som ble funnet drept i semitraileren sin med flere knivstikk og skuddskader etter terrorangrepet i Berlin.

Den mistenkte terroristen Anis Amri skal ha kapret traileren mens Urban stoppet for å kjøpe kebab.

Planlegger begravelsen



Ifølge The Sun skal han fremdeles ha vært i live da semitraileren på brutalt vis banet seg vei gjennom folkemengden.

Mens sjåføren kjørte på og drepte tolv mennesker, skal Urban angivelig ha forsøkt å stoppe ham ved å ta kontroll over rattet.

Siden har Urban, som var på vei for å frakte stål til et depot vest i den tyske hovedstaden, blitt omtalt som en helt.

Ifølge Duncan har Urbans kone Zuzanna sendt ham en epost hvor hun takker for innsatsen. Hun planlegger for tiden ektemannens begravelse, men er svært takknemlig for kronerullingen.