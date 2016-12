Berlin-mistenkt flyktet «mest sannsynlig» alene

Mannen som er mistenkt for å stå bak angrepet mot et julemarked i Berlin, flyktet mest sannsynlig alene, sier en italiensk tjenestemann.

Anis Amri, den 24 år gamle tunisieren som er mistenkt for å ha kjørt et vogntog inn i et julemarked i Berlin mandag, ble natt til fredag skutt og drept i utkanten av Milano.

Tyske myndigheter startet fredag arbeidet med å avdekke hvorvidt Amri hadde noen medsammensvorne i planleggingen eller utførelsen av angrepet han er mistenkt for å stå bak, opplyste den tyske riksadvokaten fredag.

Julaften sier en italiensk antiterror-tjenestemann at Amri hadde «alle kjennetegnene til en som var på flukt alene» da han ble skutt av politimenn natt til fredag, ifølge CNN.

Amri skal ha hatt på seg tre bukser utenpå hverandre, og hadde ikke med seg mobiltelefon eller identitetspapirer.



Ifølge tjenestemannen så det ut til at Amri hadde hatt hastverk da han pakket sakene sine, og han hadde med seg litt over tusen euro i kontanter da han ble stoppet.