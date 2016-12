Berlin-mistenkt filmet ved moské like etter angrepet

Anis Amri (24) er fanget opp på overvåkningskameraer idet han besøker en moské kun timer etter terrorangrepet mot et julemarked i Berlin.

Tyske myndigheter mener det er «høyst sannsynlig» at det var tunisieren som kjørte traileren inn i folkemengden da tolv personer ble drept. Et videoopptak viser panikken som oppstår sekunder før semitraileren dundret inn i julemarkedet.

Samtidig som politiet driver en storstilt klappjakt på Anis Amri, er det stadig flere bevis som peker mot den 24 år gamle tunisieren.

I semitraileren som ble brukt i angrepet har politiet funnet identitetspapirene hans, og fingeravtrykkene til 24-åringen skal ha blitt funnet på døren på førersiden av traileren.

Nå har det også kommet videomateriele fra overvåkningskameraer som viser at Anis Amri var utenfor en moské i Berlin-bydelen Moabit kun timer etter angrepet, skriver den tyske nyhetskanalen RBB.

Han skal også ha blitt fanget opp da han gikk ut fra den samme moskeen den 14. og 15. desember - altså én uke før terrorangrepet.

Politiet foretok torsdag en razzia mot moskeen, som av den tyske nyhetskanalen RBB beskrives som et tilhold for IS-sympatisører.

Avisen Tagesspiegel siterer etterforskningskilder som mener Amri fikk kutt i ansiktet under angrepet, og at han fortsatt kan befinne seg i Berlin.

Ifølge en anonym tjenestemann som New York Times har snakket med, skal han ha kommunisert med terrorgruppen IS minst én gang og ha vært på flyforbudsliste i USA. Han skal også ha søkt på nettet etter metoder for å lage eksplosiver.

Familien i Tunisia har bedt Anis Amri om å overgi seg. Broren tror imidlertid ikke at det er 24-åringen som står bak angrepet.

– Jeg er sikker på at han er uskyldig. Jeg vet hvorfor han forlot hjemlandet, det var for økonomiske grunner. Det var for å arbeide, og for å hjelpe familien. Han dro ikke dit for å utføre terrorisme, sier Abdelkader Amri.

Kilde: VG/NTB