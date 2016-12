Berlin i sorg etter angrepet mot julemarkedet

BERLIN (VG) En politimann med automatvåpenet hengende over skulderen, legger blomster ned på asfalten i Berlin tirsdag kveld.

Stedet er Kurfürstendamm, knappe hundre meter fra veien hvor elleve personer ble drept da en semitrailer kjørte inn i julemarkedet. Sjåføren av kjøretøyet ble også drept, og minst 48 skadet.

– Vil ikke tenke på hva som kan skje med Tyskland

Politimannen tar i mot blomster fra mennesker som kommer til den avstengte veien, og legger dem forsiktig i den stadig voksende blomstersamlingen.

På den andre siden av gaten har en alvorstynget forbundskansler tirsdag kveld besøkt Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, skrevet seg inn i minneprotokollen og bøyd sitt hode over blomstrene og lysene som er plassert der. På en plakat som er satt ned ved blomstene står det kun «hvorfor?»

Et enkelt spørsmål, med et vanskelig svar.

VG møter 23 år gamle Christopher Bruchmueller, som bor i Berlin. Han synes mandagens hendelser er en tragedie.

– Det er forferdelig. Jeg var på jobb da det skjedde, men jeg klarte ikke å jobbe lenger, forteller han.

Bruchmueller hadde ikke forventet et slikt angrep i den tyske hovedstaden.

– Man tenker at dette ikke kan skje i Berlin, fordi vi er en multikulturell og åpen by. Vi har hørt om terrorister som har truet Berlin, men så skjedde det aldri noe. Jeg har tenkt at vi har vært trygge her, sier han.

Foreløpig er det uklart hvem som står bak angrepet, men IS hevder det er en av deres soldater som har gjort det. Bruchmueller er redd for at det kan ha vært noen med innvandrerbakgrunn, og er bekymret for hva det kan gjøre med Tyskland.

– Det er ikke bra. Det er valg her neste år, og mye vil endre seg, tror jeg. Jeg vil ikke tenke på hva som kan skje med Tyskland på grunn av dette, sier han.

Med en livsfarlig terrorist på rømmen

Debatten om «hvorfor» ble ikke utelukkende diskutert i medier verden over i går formiddag, etter at det først kom ubekreftede meldinger om at en ung, fersk asylsøker sto bak ugjerningen. Også mellom de stengte bodene på markedet foregikk det høylytte diskusjoner om de to temaene innvandring og terror.

Senere ble det klart at den mistenkte ikke sto bak angrepet på de forsvarsløse menneskene. De som denne desembermandagen gikk tett i tett mellom salgsbodene, som sto på rekke og rad, med få muligheter til å unnslippe det som var omgjort til et enormt drapsvåpen.

Og med ett sto Berlin overfor en livsfarlig terrorist på rømmen.

Og de samme scenene som man har sett gjentatte ganger utspilte seg igjen. Mennesker som kommer gråtende inn mot enda et åsted for terrorens brutalitet. Et barn som klynger seg til sin mor. Mennesker som er stille. Mennesker som er sinte. Følelser. Oppgitthet. Spørsmål som ikke får svar. Og flere blomster som legges ned på nye steder.