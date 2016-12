Avis: Bremsesystem hindret at flere døde i Berlin

Et automatisk bremsesystem kan han forhindret at flere ble drept i Berlin, melder Süddeutsche Zeitung. Samtidig har tysk politi pågrepet en person i forbindelse med terrorangrepet, bekrefter tysk påtalemyndighet.

Bremsesystemet gjorde at semitraileren stanset mye tidligere enn den ville ha gjort uten et slikt system. Resultatet er følgelig at færre personer ble drept da semitraileren braste inn i julemarkdet på Breitscheidsplatz.

Forrige uke ble mistenkte Anis Amri (24) drept i en skuddveksling med politiet i Milano. Personen som er arrestert i Berlin i dag skal ha tilknytning til Amri, melder DPA.

AP melder at det dreier seg om en 40 år gammel mann fra Tunisia. Politiet ransaker etter pågripelsen boligen og arbeidsplassen hans.

Uklart hvilken tilknytning han har

Ifølge NTB melder magasinet Der Spiegel, som viser til etteretningskilder, at den pågrepne mannens telefonnummer er funnet lagret på mobilen Amri hadde på seg da han ble funnet.

Det er uklart hvilken tilknytning den pågrepne har til angrepet, men ifølge tyske påtalemyndigheter er det mulig at han «kan ha vært involvert i angrepet».

– Mistankene mot ham kan ikke bekreftes inntil videre etterforskning er gjennomført, skriver den tyske påtalemyndigheten i en uttalelse.

Nærmer seg kartlegging av ruten



Etterforskere prøver fortsatt å finne ut av hvordan Amri rømte fra Tyskland før han ble skutt og drept i Milano på fredag. En antiterror-tjenestemann fortalte CNN på lørdag at alt tyder på at Amri reiste alene til Italia.

Nederlandsk politi hevdet på onsdag at det er mulig Amri kan ha passert Nederland på vei til Italia.

Kilder tett på etterforskningen hevder at Amri tok nattbus fra den nederlandske byen Nijmegen som ligger på grensen til Lyon i Frankrike, melder NTB. Der ble han fanget opp av overvåkingskameraer.

Han skal deretter ha tatt tog til alpelandsbyen Chambéry i Frankrike, og så tog til Milano. Veien fra Tyskland til Nederland er ikke kjent foreløpig.

DREPT: Anis Amri døde i en skuddveksling med italiensk politi lille julaften. Lørdag ble flere pågrepet i tilknytning til terrorangrepet han er hovedmistenkt for, og i dag ble nok person arrestert. Foto: AP

Pågrepet tre andre



På juleaften opplyste Tunisias innenriksdepartementet at nevøen til Amri ble pågrepet, sammen med tre andre. I en uttalelse skrev departementet at de tre skal være del av en «terrorcelle» med koplinger til Amri.

Det har foreløpig ikke blitt påvist noen direkte bånd mellom Amri og de tre som ble pågrepet i Tunisia i forbindelse med angrepet.

Angrepet i Berlin drepte 12 personer og såret mange flere da en semitrailer dundret inn i et julemarked.

I en video publisert av talerøret til IS, Amaq, sverget Amri troskap til IS. Han lovte også hevn over flyangrep vestlige stater har gjennomført i Syria og Irak.

– Min beskjed til korsfarerne som rammer muslimer daglig; hvis Gud er villig, sverger jeg til Gud at vi skal slakte dere, svin, sa han i videoen.

I Tunisia er Amri kjent for politiet som er småkriminell som drakk og brukte ulovlige, narkotiske stoffer.