BERLIN (VG) Det var en preget forbundskansler som tirsdag oppfordret tyske borgere til ikke å la seg lamme av frykt.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel sa på en pressekonferanse tirsdag at hun er forskrekket over angrpet mot julemarkedet ved Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche i Berlin sentrum tirsdag kveld.

Oppsummering av angrepet: Dette vet vi om angrepet

– Jeg er skuffet, rystet og svært lei meg over det som har skjedd i Berlin, sier en svært preget Merkel og fortsetter:

– Det er en grusom dag for Tyskland. 12 mennesker som var her i går er ikke hos oss lenger.

I Berlin er alle bodene i julemarkedet på Breitscheidplatz i dag stengt. VGs reporter på stedet forteller om at det er bemerkelsesverdig stille i gatene, og at folk gråter åpenlyst. Mange har også med seg blomster som legges ned på åstedet der 12 mennesker ble drept.

Les også: Advarte mot terrorangrep for en måned siden

Merkel sier de som står bak skal straffes



– Jeg tenker på ofrene, på de sårede, på deres familier og venner. Tankene mine går også til politiet og hjelpemannskapene, og til som har hjulpet til etter denne forferdelig hendelsen, sier Merkel.

Videre understreker hun at de som står bak angrepet vil bli straffet.

Wael (28) ble vitne til angrepet: – Var som en spøkelsesbil

– Denne saken som oppklares og de som står bak dette vil bli straffet for å ramme landet vår.

– Millioner, inkludert meg selv, spør seg hvordan man kan leve med at en drapsmann kan ta så mange liv, der vanlige folk tar seg en spasertur på et julemarked, sier hun, oig legger til:

– Jeg har ikke noe svar. Jeg kan bare si at vi ikke kan leve dette, sier hun.

Hun sier også at det er spesielt forkastelig dersom det bekreftes at angrepet ble begått av et menneske som har bedt om beskyttelse i Tyskland.

Merkel lover at forbrytelsen skal straffes så hardt som loven tillater, og hun varsler at hun vil besøke åstedet i Berlin senere tirsdag.

– Men vi skal ikke skal la oss lamme. Vi skal leve i et fritt og åpent samfunn.

23 år gammel asylsøker er mistenkt



Like før klokken 20.30 mandag kveld kom de første meldingene om at en semitrailer hadde kjørt ned flere mennesker på et julemarked på Breitscheidplatz i sentrum av Berlin.

23 år gamle Naved B. er mistenkt for å ha kjørt semitraleren. Han ble pågrepet omtrent to kilometer fra åstedet, etter at et vitne løp etter mannen og ga politiet informasjon om hans posisjon. I tysk strafferett går man ikke ut med full identitet før det foreligger en dom, og derfor navngis den mistenkte kun med fornavn.

23-åringen skal ifølge Die Welt ha bodd på et asylmottak i Berlin, etter å ha kommet til Tyskland i februar via Balkanruten.

Bild melder at Naved hadde rulleblad med mindre forseelser, emn ifølge avisen Tagesspiegel skal han kun ha være kjent som småkriminell - men ikke som islamistisk terrorist.