Sekkingstad trolig til Norge tirsdag

Filippinenes president var svært viktig i arbeidet med å få Kjartan Sekkingstad frigitt fra terrorgruppen Abu Sayyaf, ifølge norsk ambassadør. Tirsdag reiser 57-åringen trolig tilbake til Norge.

Sotra-mannen ble søndag overlevert til filippinske myndigheter etter å ha sittet ett år i fangenskap hos den islamistiske Abu Sayyaf-geriljaen på Filippinene.

Sekkingstad var tydelig preget av et brutalt år som gissel, da han møtte norsk og internasjonal presse sammen med Filippinenes president Rodrigo Duterte søndag ettermiddag. Han ble senere fløyet til hovedstaden Manila, hvor han blir ivaretatt av ansatte ved den norske ambassaden.

UD opplyser til NTB mandag morgen at Sekkingstad skal gjennom en grundig helsesjekk i Manila mandag, før han etter planen reiser til Norge tirsdag.

Sekkingstad har de siste 15 årene bodd på Filippinene.

– Enorm innflytelse

Mandag snakket den norske ambassadøren på Filippinene Erik Førner om arbeidet for å få Sekkingstad frigitt på en pressekonferanse.

AMBASSADØR: Erik Førner på en pressekonferanse på Filippinene i helgen. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Da han snakket om hva som førte til en løsning i saken, trakk Førner fram president Duterte som en viktig faktor:

– Det er et svært sammensatt bilde og jeg kan ikke peke på enkeltfaktorer som alene utløste det positive utfallet. Men jeg kan si med sikkerhet at etter presidentskiftet, til og med før han tiltrådte, så vi en positiv utvikling, og presidenten uttrykte også selv tidlig overfor oss at han ville engasjere seg for å få en løsning i denne saken. Hans innflytelse i regionen er enorm. Dette har vært svært viktig, sa Førner på pressekonferansen som ble sendt på NRK.

Ambassadøren trakk også fram innsatsen til Filippinenes fredsminister Jesus Dureza, var en personlig venn av en av mennene som ble bortført sammen med Sekkingstad.

Fange i nesten ett år

Ryktene om at Sekkingstad var frigitt fra islamistgeriljaen Abu Sayyaf begynte å gå i filippinske medier lørdag morgen norsk tid. Det viste seg at Moro-folkets frigjøringsfront (MNLF) på øygruppen Sulu hadde spilt en rolle i å få Sekkingstad overlevert fra Abu Sayyaf. På grunn av dårlig vær og mye regn kunne ikke det frigitte gisselet overleveres lokale myndigheter på Sulu før søndag morgen norsk tid. – Det er et veldig uoversiktlig og komplisert bilde på Sulu med ulike aktører og konflikter. Dette styrkeforholdet har vært i bevegelse de siste ukene og det har også hatt betydning for utfallet av denne saken, sa Førner på pressekonferansen mandag. Da VG møtte Sekkingstad etter frigivelsen søndag, sa han at han nå skulle nyte livet. – Jeg er glad for å være i live. Det er en fantastisk følelse, sa Sekkingstad. Siste gjenlevende

Det var 21. september i fjor at elleve gisseltagere utstyrt med håndvåpen tok seg inn i ferieanlegget Sekkingstad jobbet ved på øya Samal rett før klokken 23.30 på kvelden og bortførte Kjartan Sekkingstad og de to kanadiske statsborgerne John Ridsel og Robert Hall, samt Halls kjæreste, Marites Flor fra Filippinene.

Begge kanadierne er henrettet av Abu Sayyaf, mens Marites Flor ble satt fri i juni.

Av gruppen på fire gisler, var derfor Sekkingstad den siste gjenlevende i Abu Sayyafs hender frem til denne helgen.

Hvordan han slapp fri er ukjent. Norske myndigheter nekter for å ha godkjent bruk av løsepenger og filippinske myndigheter har sagt det samme søndag, selv om de har sagt det motsatte for en måned siden.

Sekkingstad fortalte at han skjønte det var bevegelse i forhandlingene for noen måneder siden, men at det var mye usikkerhet.

– Den har vært tung å leve med, sa Sekkingstad.