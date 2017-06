Seier til Macron – men rekordlav deltagelse

PARIS (VG) president Emmanuel Macrons parti pulveriserte det meste av motstand, men bare drøyt halvparten av franskmenn stemte i valget på ny nasjonalforsamling.

39-åringen som klarte å overbevise franskmenn til å stemme frem en relativt fersk politiker til landets øverste leder, har klart det igjen. En måned etter at Macron bli utropt til Frankrikes yngste president noensinne, sikret hans egen nystartede sentrumsbevegelse seg et historisk høyt flertall i nasjonalforsamlingen i valget på søndag. Dette legger til rette for at Macron kan få gjennomført sine politiske forslag, uten så mektig motstand fra de andre partiene.

Macrons parti «Republikken på vei» ligger an til å få mellom 415 og 445 av de 577 setene i nasjonalforsamlingen, viser valgdagsmålinger etter første valgrunde søndag kveld, utført av Elabe for L´Express og BFMTV.

I et land hvor de to partiene Sosialistene og Republikanerne har vekslet på å ha makten i en årrekke, kom Macron inn som et stjerneskudd og avfeide det meste av motstand i årets valg. For en måned siden hadde Macrons parti knapt noen kandidater, men etter 39-åringen fra Amiens vant presidentvalget i mai, ble en samling entusiastiske representanter stablet sammen på rekordtid. Nå har altså flertallet av dem slått i gjennomsnitt 13 motstandere i sitt distrikt, og sikret seg seieren sin valgkrets.

– Han er ung, han er annerledes, og han vil ha inn «vanlige folk»i nasjonalforsamlingen, ikke bare elitepolitikere. Det er noe vi ikke har vært vant med i Frankrike, og som mange har savnet, sier tobarnsmoren Marie til VG på valgdagen, i den østlige delen delen av hovedstaden.

Presidenten holdt sitt valgløfte om å ha halvparten kvinnelige kandidater til valget, en kvinneandel som er høyere enn de andre store partiene.

Laveste deltagelse på 60 år



Ett skår i gleden for Macron politiske bevegelse er det likevel: Estimeringer søndag kveld viser at bare drøyt halvparten, 51 prosent av franskmenn, stemte. Gjennom hele dagen lå valgdeltagelsen godt under hva den har vært ved de to foregående valgene, i 2007 og 2012.

IKKE OVERBEVIST: Ekteparet Madeleine (72) og Jean-Claude (72) Gagna mener Emmanuel Macron har blitt så populær takket være en god markedføringkampanje. De er bekymret for at folk lar seg sjarmere av hans ytre, og ikke tenker over hva hans liberale økonomiske politikk vil bety for de fattigste i landet. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

Mange av dem VG treffer øst i hovedstaden på valgdagen søndag, sier de ikke vil bruke sin stemme, enten fordi politikk ikke engasjerer dem, eller fordi de ikke mener noen av kandidatene representerer det landet trenger. Ekteparet Madeleine (72) og Jean-Claude (72) Gagna synes valget av sistnevnte grunn at valget har vært særlig vanskelig i år. De to har likevel gjort sin borgerplikt og lagt stemmesedlene i urnen når VG treffer dem utenfor bydelens rådhus.



– Vi ser de tradisjonelle partiene som vi alltid har kjent, smuldre bort, og igjen står vi med politikere som lover mye, men som vi ikke vet om kan leve opp til forventningene. Ingen av kandidatene har etter min mening representert det Frankrike virkelig trenger. I siste runde av presidentvalget stemte vi begge på Macron, men det var mest en stemme mot høyreekstremismen og Marine Le Pen, sier Jean-Claude til VG.

Søndag 11.juni er første runde av valget på ny nasjonalforsamling. Andre runde er søndag 18. juni.I kretser der ingen av kandidatene greier å sikre seg over halvparten av stemmene i første runde, blir det omkamp mellom de kandidatene som har fått over 12,5 prosent av stemmene.

«Macron-mania»



Macron har helt siden han flyttet inn Elyseet surfet på en bølge av popularitet. Et av Frankrikes største magasiner, L `Express, har døpt den enorme støtten presidenten nå opplever, « Macronmania». Særlig har hans allerede mange opptredener på den internasjonale arenaen, i form av blant annet NATO – og G7-toppmøtene, vekket entusiasme hos Frankrikes politiske kommentatorer og avisredaktører.

Treffet mellom Macron og den 31 år eldre og svært mektige president Trump fra USA, ble sett på som en nærmest legendarisk demonstrasjon av alfahann-krefter da de to håndhilste så hardt at knokene ble hvite. Også «brobygger»- møtet med Russlands president Vladimir Putin har den ferske presidenten høstet ros for.

– Macron er allerede en god president fordi han gir et positivt bilde av Frankrike. Lenge har det vært så mye fokus på alt som er galt her i landet, men Macron er optimist, og med det blir vi alle optimister. Jeg tror han vil få fart på økonomien, også, sier tobarnsmoren Cecile til VG i den østlige delen av Paris.

Ceciles stemme gikk til kandidaten fra Republikken på vei, fordi hun ønsker å hjelpe Macron til å realisere sin visjon av hvordan Frankrike bør bli.