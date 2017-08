Austin Bohanan klarte å finne veien ut av den tette skogen alene, til tross for store leteaksjoner. Han klarte seg elleve dager uten mat, og kom uskadet fra det hele.

Austin Bohanan (18) forsvant sporløst da han og stefaren var på skogstur i Great Smoky Mountains nasjonalpark, i Tenessee USA.

Da stefaren mistet brillene sine, ville Austin hjelpe han å finne dem. I løpet av leteaksjonen gikk han seg imidlertid vill. 18-åringen forsvant 11.august og ble meldt savnet to dager senere.

Skogvokter Steve Kloster fortalte The Sacramento Bee at familien ikke meldte ham savnet tidligere fordi de var sikre på at de kom til å finne ham selv.

Tirsdag denne uken fant Austin veien alene ut av den tette skogen.

– Jeg var ikke redd eller noe, jeg bare visste at jeg hadde gått meg vill og måtte gjøre noe med det, sier 18-åringen til ABC News.

Austin prøvde, ifølge avisen Daily Mail, å følge stier som gikk i ulike retninger for å finne frem til hovedveien.

Til tross for at han hadde med seg mobil, hadde ikke gutten dekning - og derfor ikke mulighet til å kontakte familien, eller be om hjelp.

Leteaksjon over stort område

Over 100 mennesker deltok i leteaksjonen etter gutten, som gikk over en tomt i parken på 27.000 mål. Søkehunder, båter og helikopter var også med på aksjonen. Tett skog skal ha gjort letingen vanskelig.

På et tidspunkt skal den 18-år gamle gutten ha hørt redningshelikopteret, og han prøvde forgjeves å klatre opp til et sted der han kunne bli sett.

SKOGSVOKTER: Steve Kloster snakker i pressekonferanse om letingen etter gutten som nå er funnet i god behold. Foto: Rachel Totten/The Daily Times via AP

– Austin var et mål i bevegelse. Vi var nok enten rett foran eller bak han, sier skogsvokter Kloster om leteaksjonen.

Han var overbevist om at de skulle finne gutten i live.

Nasjonalparkens talskvinne, Jamie Sanders, skal ha uttalt at Austin hadde med seg lett proviant, men at han ikke skulle tilbringe natten i skogen.

Gutten gikk hele elleve dager uten mat, men klarte å finne vann.

– Jeg spiste ingenting, og var sulten de første dagene, men etter det var jeg ikke sulten mer. Jeg tror hjernen min bare fant ut at det ikke var vits i å sende ut det signalet, forteller han til ABC News.

Til slutt fulgte Austin en ny sti, da han fikk øye på en båt. Han vinket og ropte mot den.

– Mannen i båten spurte meg om jeg var den de lette etter, og jeg sa «Ja, det regner jeg med», sier Austin.

Mannen meldte fra til myndighetene og 18-åringen ble gjenforent med familien.

– Jeg tok tak i ham, klemte ham og begge begynte å gråte. Det var et øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme, sier faren, Ryan Bohanan.

Gutten ble sendt til sykehuset etter å ha blitt funnet, men kom fra det hele uten skader. Han ble funnet ca. 60 kilometer sør for Knoxville.