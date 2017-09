Nå får kvinner lov å kjøre bil i Saudi-Arabia

Landets konge har utstedt et dekret som gir landets kvinner lov til å kjøre bil.

Kong Salman utstedte det historiske kongelige dekretet tirsdag, et dekret som tillater kvinner i landet å ta førerkort, melder saudiarabiske medier.

Fram til nå har Saudi-Arabia vært det eneste landet i verden som forbød kvinner å kjøre bil selv. I løpet av de siste årene har flere kvinner gjennomført protestaksjoner mot forbudet og satt seg bak rattet, med den konsekvens at de har blitt pågrepet.

Les også: Kvinne i Saudi-Arabia arrestert etter miniskjørt-video på Snapchat

Men kravet om at også kvinner må få lov å ta førerkort og slippe å måtte ha en mann til å kjøre seg, har vokst i Saudi-Arabia, og det har vært mange aksjoner blant annet i sosiale medier.

VG-serie: Saudi-Arabias tildekkede kvinner

Naseema al-Sada, en av Saudi-Arabias fremste feminister og menneskerettighetsaktivister, jubler på telefon fra Dammam-provinsen:

– Vi er veldig glade for nyheten. Nå skal vi arrangere kvinnefest over hele det saudiske kongeriket. Vi klarte det. Endelig!

Hun forteller at kvinner har kjempet for denne rettigheten siden 1990.

– Vi har ofret mye for å komme hit. Dette er første gang myndighetene lytter til oss. Vi håper dette er første skritt på vei til økt likestilling, og at vergeloven oppheves.

Kommentar: Tre dager som kvinne i Saudi-Arabia

Arafat al-Majid er blant Saudi-Arabias første folkevalgte kvinnelige politikere. Hun mener dette er en historisk dag.

– Jeg er glad for at vi endelig kan kjøre bil. Det er et stort skritt; et ekte skritt for kvinner i Saudi-Arabia!

– Jeg tror dette kan åpne døren på vidt gap for mer politikk som øker mulighetene for saudiske kvinner. Jeg ser frem til at den kommende generasjonen skal få bedre sjanser og flere rettigheter, sier hun.

Tirsdagens kongelige dekret følger etter et annet dekret som kong Salman utstedte i sommer, der han opphevet forbudet mot at jenter ikke kunne ha gym på offentlige skoler.

Kilde: VG/NTB