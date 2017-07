Kvinne i Saudi-Arabia arrestert etter miniskjørt-video på Snapchat

Saudiarabisk politi hentet kvinnen inn til avhør tirsdag, etter at videoen gikk viralt på sosiale medier.

I helgen ble det publisert en video av en kvinne på Snapchat, der hun spaserer lettkledd gjennom en trang gate. Snart ble klippet spredt over flere plattformer på sosiale medier.

Tirsdag opplyser saudiarabisk politi i en pressemelding å ha arrestert og forhørt kvinnen, ifølge CNN.

I mange andre land er det ikke noe oppsiktsvekkende med måten kvinnen er kledd. Saudi-Arabia har imidlertid noen av de strengeste reglene i verden for hvordan kvinner må kle seg. Alle kvinner skal gå med hodeplagg og abaya – en heldekkende, vid kjole – når de beveger seg i offentligheten. Mange dekker også ansiktet med slør.

Mange tolket videoen som en bevisst protest mot landets strenge klesskikker for kvinner. Saudi-Arabia har et eget religiøst politi som har som oppgave å passe på at folket adlyder landets religiøse lover.

Kvinnen, som kun blir identifisert med navnet Khulood, skal ha sagt til politiet at videoene ble publisert uten at hun visste om det, ifølge The Guardian. Hun skal også ha sagt at hun var i følge med en mannlig slektning – som er påbudt etter saudiarabisk lov – under filmingen.

Stedet videoen er filmet er blitt identifisert som Ushayqir, en liten by som ligger 160 km fra hovedstaden Riyadh. Ushayqir ligger i regionen Najd, en av landets mest konservative regioner, den svært konservative grenen av Islam kjent som Wahhabismen oppstod.

Hyllet og hetset

Videoene gikk viralt på YouTube, Facebook og Twitter og skapte en rasende diskusjon på sosiale medier.

Reaksjonene er splittet. Mens noen mener kvinnen bør straffes for brudd på saudiarabisk klesskikk, hyller andre henne for å være modig som trosser landets konservative kleskoder.

Kritikere brukte hashtagen #WeDemandATrialForTheModelKhulood – «Vi krever Khulood stilt for retten» – for å vise sin misnøye.

Den saudiarabiske kvinneaktivisten Fatima al-Issa skrev:

– Hadde hun vært vestlig, hadde de lovprist midjen hennes og de fortryllende øynene henne, men fordi hun er saudiarabisk mener de hun må stilles for retten!

