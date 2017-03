Her får saudiarabisk generalmajor se bilder av skadede barn i Jemen

I et intervju med VG sier generalmajor Ahmed Asiri, talsmann for den saudiarabiske militærkoalisjonen, at et angrep som drepte minst ni kvinner og et barn i Jemen, ikke er deres skyld.

I et lukket rom på Litteraturhuset i Oslo blir VG invitert inn for å møte Ahmed Asiri. Den saudiarabiske generalmajoren er talsmann for koalisjonen av arabiske stater som nå fører en blodig krig mot Houti-opprørerne i Jemen.

Asiri er på norgesbesøk, og har nettopp forsvart Saudi-Arabias krig i en time foran de fremmøtte.

Under intervjuet viser VG Asiri et bilde av to skadde barn. Han tar bildene, og åpner med å si:

– Hvor har du dette fra? Du må være feilinformert. Jeg tror du er dårlig forberedt til dette intervjuet.

I midten av februar angrep den Saudi-ledede koalisjonen, ifølge Reuters, et hus i en landsby nord for den jemenittiske hovedstaden Sanaa. Det foregikk en begravelsesseremoni i huset da det ble truffet. Minst ni kvinner og ett barn skal ha blitt drept i angrepet.

SKADET: To barn på ett år ble skadet under et bombeangrep nord for Jemen i midten av februar. Ifølge Reuters sto den Saudi-ledede koalisjonen bak angrepet. Foto: Redd Barna

– Det vi så var ekstremt

Under foredraget Asiri holdt på Litteraturhuset bestred talsmannen tall som kom fra flere internasjonale organisasjoner, inkludert FN.

– For å få det virkelige bildet av hva som skjer i krigen, må du være på bakken i Jemen, sier han.

– Avviser du at disse barna ble skadet i et flyangrep?

– Det dere heller må fokusere på at årsaken til at disse barna lider. Årsaken er at Houti-opprørere har tatt kontrollen i Jemen på ulovlig vis. De har skapt ustabilitet i landet, noe vi ønsker å endre, sier han.

Bildene VG viser er tatt av et team fra Redd Barna på bakken i Sanaa, en del av landet som er kontrollert av Houti-opprørerne.

Roary Villar, internasjonal mediesjef i Redd Barna, sier dette til VG:

– Disse barna overlevde angrepet og bildene er tatt på på et privat sykehuset i Sanaa. Vi var der, snakket med dem og fotograferte dem. De to var blant de overlevende etter angrepet. Det vi så var ekstremt og sjokkerende.

PEKEFINGER: Den saudiske generalmajoren Ahmed Asiri, talsmann for den arabiske militærkoalisjonen i Jemen er på besøk i Oslo. VG-journalist Amund Bakke Foss konfronterte ham med bilder av drepte jemenittiske barn. I bakgrunnen i sofaen, Saudi Arabias ambassadør til Norge Esam Abid Althagafi. Foto: Harald Henden, , VG

Langet ut mot Iran

En koalisjon ledet av Saudi-Arabia har siden mars 2015 utført luftangrep mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sanaa i september 2014. Houthi-militsens medlemmer tilhører zaydi-sekten, en gren av sjiaislam som utgjør rundt en tredel av befolkningen i landet og har støtte fra Iran, Saudi-Arabias erkefiende.

Regjeringen til den sunnimuslimske presidenten Abd-Rabbu Mansour Hadi holder til i Aden, og er støttet av Saudi-Arabia. FN-kilder opererer med fra 7500 til over 10.000 mennesker drept og 40.000 såret siden konflikten brøt ut. Over to millioner mennesker er drevet på flukt.

Under møtet på Litteraturhuset sa Asisi at folkeopptøyene under den såkalte arabiske våren i 2011 har skapt ustabilitet i hele regionen, som siden har ført til at en rekke stater har kollapset.

– Slik ustabilitet er attraktivt for terrorister, sa han.

Asiri var også svært kritisk til den sjiamuslimske stormakten Iran:

– De støtter militser i Libanon, Syria og Irak. Og i Jemen smugler de våpen inn til opprørerne.

Dette er en av grunnene til at Saudi-Arabia angriper Houti-opprørerne, sa han:

– Vi ønsker å skape stabilitet i landet og reinnsette Jemens internasjonalt anerkjente regjering. Vi ønsker å hjelpe det jemenittiske folk.

– Vi taper ressurser og soldater i denne krigen. Vår koalisjon lykkes sakte, men sikkert, men vi betaler en stor pris. Det er ikke slik at vi ønsker å være i krig, sa han.

KNUST: Folk inspiserer ruinene av huset som ble truffet nord for Sanaa i midten av feburar. Foto: Mohamed Al-sayaghi , Reuters

Beklager feilbombing

I oktober intervjuet VG overlevende etter Jemen-krigens dødeligste enkeltangrep så langt. Minst 140 mennesker ble drept da fly traff en stor hall i Sanaa, der flere hundre mennesker var samlet i en begravelse.

– Jeg kom tilbake for å se om jeg kunne finne vennene mine, men de fleste var drepte. Kroppene var forbrente, sa en overlevende til VG den gangen.

Talsmannen på Litteraturhuset sier at Saudi-Arabia beklager det som skjedde.

– Dette var en svært uheldig ulykke, og vår egen etterforskning viste at det var en feilbombing. Vi gjør nå alt vi kan for å hjelpe ofrene for dette. Vi prøver å være så transparente som mulig med informasjon, sa Asiri under møtet.

Med bilde av de to skadede barna i hendene, sier Asiri igjen til VG at det er Houti-opprørerne som er skylden i at de to barna lider.

VG får opplyst at de to barna er ute av sykehuset. Den ene mistet fire fingre, men begge kan leve videre.

Gunvor Knag Fylkesnes, i Redd Barna Norge, er tydelig på hvem som er skyldig:

– Saudi-Arabia er, på grunn av sine bombeangrep og blokkering av nødhjelp, medskyldig i en av verdens største humanitære katastrofer for øyeblikket.

Hun avslutter:

– Saudi Arabia og Saudi-alliansen har gjentatte ganger bombet sivile skoler, sykehus og boligfelt. Dette siste grusomme angrepet på et begravelsesfølge i Sanaa drepte og såret flere barn, blant annet en ettåring. Vi krever at Saudi-Arabia og deres allierte øyeblikkelig stanser angrep på sivile og slipper til nødhjelp i landet.