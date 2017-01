Brende i Saudi-Arabia: De har en nøkkelrolle i Midtøsten

RIYADH (VG) I sitt første møte med kong Salman av Saudi-Arabia kritiserte utenriksminister Børge Brende landets Sharia-lover og ba om en løsning i Jemen.

For andre gang på åtte måneder er Brende (H) i Riyadh, hovedstaden i Saudi-Arabia, for å pleie forbindelsene med det svært konservative, sunnimuslimske kongedømmet.

– Vi har et åpent forhold og en god dialog – også om spørsmål der vi ikke er enige. Saudi-Arabia er en utrolig viktig aktør i Midtøsten. Hvis vi skal finne løsningen på konfliktene i Jemen, Syria og Israel /Palestina, sitter Saudi-Arabia, sammen med noen andre arabiske land, med nøkkelen, sier Brende.

HEKTISK PROGRAM: Kortesjen haster av sted. På én formiddag har Børge Brende seks møter i Riyadh. Foto: Janne Møller-Hansen , VG

I et heseblesende tempo følger VG utenriksministerens delegasjon gjennom møter og utallige tekopper med Gulfrådet (GCC), menneskerettighetsorganisasjoner, Jemens utenriksminister – og kong Salman av Saudi-Arabia.

Kritiserer Sharia-loven



Dette er første gang Brende møter kongen, som tok over tronen og makten i 2015.

VG I SAUDI-ARABIA: Fotograf Janne Møller-Hansen (t.v.) og journalist Ingeborg Huse Amundsen. Foto: , VG

– Vi har diskutert Syria, Jemen og reformer i Saudi-Arabia. Kongen er bekymret for konfliktbildet i Midtøsten, og gjorde det klart at Saudi-Arabia vil finne løsninger. Han har full tillit til FNs spesialutsending til Jemen, og i Syria ønsker han våpenhvilen velkommen, sier Brende etter det lukkede møtet.

– Hva slags politisk linje legger Salman seg på?

– Han vil reformere Saudi-Arabia, særlig økonomisk. Jeg tok opp også sosiale reformer. Salman ser for seg en gradvis utvikling på dette området. Norge er opptatt av spørsmålet om dødsstraff og om kvinners rettigheter, svarer utenriksministeren.

GOD DIALOG: Børge Brende møtte kong Salman av Saudi-Arabia for første gang torsdag. Foto: , UD

Brende er sterkt kritisk til Sharia-lovgivningen i landet, som gir kvinner færre rettigheter enn menn, og fastholder straffemetoder som piskeslag og offentlige henrettelser. I fjor gikk antallet henrettelser opp.

– Det vanskeligste er konseptet med Sharia-lov. Der er vi rett og slett uenige. Jeg kan ikke se noen argumenter i det 21. århundre for Sharia-lov. Det er uakseptable straffemetoder, sier Brende.

Lovet fortsatt støtte til Jemen

OPTIMISTISK: Abdumalik Al Mekhlafi (t.v.), utenriksminister i Jemen, sier han tror på fred for hjemlandet i 2017. Her ønsker han Brende velkommen til Jemens ambassade i Riyadh. Foto: Janne Møller-Hansen , VG

Saudi-Arabia har siden mars 2015 ledet en koalisjon mot den sjiamuslimske Houthi-militsen i Jemen. 7000 mennesker er blitt drept siden og over 80 prosent av befolkningen trenger nødhjelp, ifølge FN. Bildene av avmagrede barn ryster verdenssamfunnet.

Saudi-Arabia har fått krass kritikk for krigføringen, som er blitt omtalt som vilkårlig bombing av sivile mål, som sykehus og skoler.



Da Brende møtte Abdulmalik Al Mekhlafi, Jemens utenriksminister, i Riyadh i dag, forsikret han om at Norge stiller seg bak FNs fredsarbeid i Jemen og vil fortsette å støtte Jemen humanitært. I 2016 ga Norge 115 millioner kroner til det krigsherjede landet.

Til tross for at tidligere forhandlinger har brutt sammen, er Mekhlafi optimistisk. Han håper at 2017 vil være Jemens fredsår.

– Hva er dine forventninger til Norges innsats i Jemen?

– Norges rolle er svært viktig. Landet er kjent for å promotere fred i verden. Norge har alltid støtte Jemen humanitært, og vi forventer at de vil hjelpe oss med å oppnå en fredfull løsning, svarer Mekhlafi til VG.



FÅR INN KLAGER: Den norske delegasjonen møtte menneskerettighetsorganisasjonen National Society for Human Rights, som behandler klager fra enkeltpersoner. Foto: Janne Møller-Hansen , VG

Avviser salg av militært utstyr



I fjor avdekket VG at norske myndigheter solgte forsvarsmateriell til Saudi-Arabia i perioden 1988–2014 til en verdi av 733 millioner kroner. Redd Barna har anklaget Norge for å være delaktig i krigsforbrytelser.

– Det er stor fare for at også norsk militært materiell brukes til krigføring i Jemen. Redd Barna ber nå innstendig om at norske myndigheter setter en stopper for alt salg av militært materiell til Saudi-Arabia, og allierte, som kan brukes til krigen i Jemen, sier Line Hegna, kommunikasjonssjef i Redd Barna, til VG.

Brende avviser dette.

– Vi har aldri solgt og selger ikke våpen eller ammunisjon til Saudi-Arabia. Men det er riktig at Norge og norsk næringsliv har solgt blant annet kommunikasjonsutstyr, hørselvern og lignende til Saudi-Arabia.

– Kan du garantere at militært utstyr eksportert fra Norge til Emiratene, som deltar i den Saudi-ledede koalisjonen, ikke brukes mot sivile mål i Jemen?

– På grunn av konflikten i Jemen, innførte jeg i januar i fjor et midlertidig stopp i lisensiering av salg av ammunisjon fra Norge til Emiratene, svarer utenriksministeren.