Her dundrer røntgenmaskinen inn i flyet på Kastrup

Like før jul i fjor rullet en løpsk røntgenmaskin inn i et passasjerfly på Kastrup. Maskinen veide tre tonn.

En passasjer ble lettere skadet, og flyet fikk omfattende skader da en tilhenger med en røntgenmaskin trillet inn i skroget på SAS-flyet «Knut Viking» og forårsaket et enormt hull i skroget, skriver TV 2.

Ulykken som skjedde 16. desember 2016 på Kastrup flyplass i København er nå ferdig gransket i den danske havarikommisjonen.

Ulykken skjedde under boarding



Flyet ble gjort klart til avreise mot Litauen da ulykken skjedde. Det var en erfaren sjåfør som skulle frakte hengeren med røntgenmaskinen. Ifølge rapporten fikk sjåføren problemer med girkassen på trekktraktoren, og måtte hente en reservemaskin.

Ulykken skjedde fordi sjåføren glemte å feste en sikkerhetswire som skulle ha forhindret hengeren i å trille hvis den hoppet av kroken på hengerfestet. Da traktoren kjørte over en hump i rullebanen hoppet tilhengeren av.

Hadde fart på 40 kilometer i timen



Sjåføren la ikke merke til at hengeren hoppet av hengerfestet før han hørte et voldsomt brak og så hengeren stå plantet inn i flyet.

Røntgenmaskinen veide tre tonn, og hadde en fart på 40 kilometer i timen da tilhengeren dundret inn i passasjerflyet, skriver danske Ekstra Bladet.

Fem passasjerer og fire besetningsmedlemmer var ombord da ulykken skjedde, en av dem fikk lettere skader, ifølge Ekstra Bladet.

Havarikommisjonen har konkludert at traktorsjåføren ikke overholdt trafikkloven som sier at en fører har plikt til å sikre at en trailer er forsvarlig koblet til kjøretøyet.