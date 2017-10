San Juans ordfører svarer på Trumps kritikk

Ordføreren i San Juan som av USAs president Donald Trump ble beskyldt for dårlig lederskap etter orkanen Maria, sier Trump «leter etter en unnskyldning».

San Juan-ordfører Carmen Yuliun Cruz sa søndag at hun tror Trump ser etter noe å skylde på når ikke ting går bra.

Beskyldningene dem imellom startet fredag da Cruz luftet sin frustrasjon over manglende hjelp fra USA etter at Puerto Rico ble rammet av den kraftige orkanen Maria 20. september.

– Folk dør her, og jeg kan ikke begripe at den mest storslåtte nasjonen i verden ikke kan utarbeide logistikk for en liten øy, sa hun.

Presidenten tok til motmæle på Twitter lørdag og beskyldte henne for dårlig lederskap.

– Ordføreren i San Juan, som var veldig smigrende for noen dager siden, har nå blitt fortalt av Demokratene at hun må være ekkel mot Trump, skriver han.

Ordfører Cruz tar ikke kritikken fra Washington tungt. Til CNN forteller hun at hun ikke tilhører Det demokratiske partiet, men representerer et av øyas sentrumspartier, Det populære demokratiske parti. Videre peker hun på at den republikanske presidenten drar politikk inn i bildet for å bruke det som unnskyldning for kritikken hennes.

– Jeg har virkelig ikke tid til smålig politikk.

Cruz ber de føderale myndighetene om å gjøre det de kan for å dekke øybefolkningens behov for mat, vann og elektrisitet.

Hun hevder at andre ordførere er redde for å være kritiske i frykt for at det kan bremse nødhjelpen fra fastlandet.

