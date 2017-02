Samler inn milliarder for å forhindre sultkatastrofe

HOLMENKOLLEN (VG) Utenriksminister Børge Brende og FN skal prøve å samle inn en halv milliard dollar til 17 millioner mennesker rundt Tsjadsjøen.

Børge Brende anslår at mange millioner mennesker i området nå trenger hjelp til å skaffe seg mat.

– Episenteret for denne krisen er Borno-staten, nord-øst i Nigeria, hvor terrorbevegelsen Boko Haram har herjet helt forferdelig, sier utenriksministeren.

Krisen har spredd seg til Tsjad, Niger og ned til Kamerun.

ÅPNER LOMMEBOKA: Utenriksminister Børge Brende og Norge vil gi 1,6 milliarder kroner for å avverge at den humanitære situasjonen rundt Tsjadsjøen utvikler seg til en sultkatastrofe. Foto: JANNE MØLLER-HANSEN/ VG

– De må få hjelp slik at dette ikke nå ender i en sultkatastrofe, sier utenriksminister Børge Brende.

Professor Victor Adetula ved Det nordiska Afrika instituttet i Stockholm sier at det er et paradoks at det er volden som skaper oppmerksomhet, før det oppdages at det er en humanitær krise.

– Hadde det ikke vært for Boko Haram, med sin voldelige ekstremisme, hadde ikke det internasjonale samfunnet vært så interessert. Hvorfor trenger vi Boko Haram og voldelige konflikter for å åpne øynene for hvilke elendige forhold mennesker lever under i disse områdene og mange andre steder i verden? Kjemper vi mer effektivt mot fattigdom og nød, er det vanskeligere for terrorbevegelsene å operere, sier han.

Etterlyser global styring

Adetula er kritisk til den manglende interessen fra det internasjonale samfunnet.

– Det som skjer her i det vinterlige og vakre Norge, står i sterkt kontrast til det som skjer i regionene rundt Tsjadsjøen. Det er interessant og veldig bra at det nå reageres, men vi er mange som ser at hjelpen kommer alt for sent, sier Adetula, som er oppgitt over at det internasjonale samfunnet ikke synes i stand til å tenke nytt og dristigere for å kunne hjelpe kriserammede land i Afrika mer effektivt.

KRITISK: - Det er et godt og viktig initiativ, men oppmerksomhet og nødhjelp kommer nok en gang for sent, sier den nigerianske professoren, Victor Adetula. Foto: HARALD BERG SÆVEREID/VG

– Det er klart at en leder med Nelson Mandelas visjoner, kunnskaper, innsikt og utstråling kunne ha utgjort en forskjell og påvirket til at vi hadde fått en global styring på plass. Vi er nødt til å skape et sterkt FN og regionale institusjoner som er til å stole på, og som er i stand til å presse nasjonale regjeringer til å adlyde, sier han.

– Noen må kunne intervenere i et land når en nasjonal regjering er ute av stand til å håndtere styringen av landet. Dette igjen skaper grunnlag for terrorbevegelser, vold og konflikter. Om den nigerianske regjeringen klarer å drive terrorbevegelsen Boko Haram på flukt og ut av områdene de har bedrevet sin terror mot lokalbefolkningen, oppstår den bare i et annet område. Kun gjennom en global styring kan man får bukt med roten til de tragedier vi ser utspiller seg nå. Og som gjentar seg, gang på gang. Det internasjonale samfunnet må lære av dette, sier Victor Adetula.

Forebyggende

Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, er enig i mye av det den nigerianske forskeren sier.

– Det er ingen tvil om at det i Nigeria og i regionen rundt Tsjadsjøen burde ha vært en satsning på konfliktforebyggen for lang tid siden, men jeg vil gratulere, Børge Brende, FN, Tyskland og Nigeria med at denne giverlandskonferansen finne sted, sier Egeland og legger til.

– Det som utspiller seg i Afrika nå er en av de tre største humanitære krisene i verden, sammen med Syria og Jemen. Det trengs mer hjelp, men vi opplever at det er krevende. Vi må operere i farlige området for å komme til med mat og nødhjelp.

Norge vil bidra med 1,6 milliarder kroner over tre år for å avhjelpe situasjonen for lokalbefolkningen i regionen.