Ryanair-sjefen: Vil ha gratis flyturer innen ti år

Lavprisselskapets ambisjoner er å la mange passasjerer fly gratis. Håpet er at flere avgifter reduseres eller forsvinner.

– Mange av Ryanairs flyvninger kan bli gratis i løpet av et tiår, sier selskapets sjef, Michael O'Leary.

Han sier ifølge The Guardian at hans ambisjon er å tilby mange reiser til kr 0,-. Planen er at flyselskapet finansierer flyturene med delte inntekter som de får fra flyplassene de reiser mellom. Han nevner inntektene som kommer fra flyplassenes butikker som et eksempel.

Benytter mer usentrale flyplasser

O'Leary sier på en bransjekonferanse i London at han blir tilbudt stadig mer attraktive avtaler med europeiske flyplasser. I tillegg håper han på å enten få redusert eller avskaffet avgifter som flyplassasjeravgiften, som til slutt kan føre til at selskapet altså kan gi bort flyvninger.

– Utfordringen for oss i framtiden er å fortsette å holde flyavgiftene nede. Jeg har en visjon om at det innen de neste fem til ti årene vil være gratis flyvninger hos Ryanair. Isåfall vil flyvningene være fulle, og vi kan få inntekter fra flyplassene, sier O'Leary.

Det irske selskapet anslår å frakte 119 millioner passasjerer i år, og har en raskt voksende flyflåte. Innen 2024 vil de trolig ha kapasitet til å frakte 200 millioner passasjerer. Ifølge O'Leary vil veksten komme ved å kapre passasjerer fra konkurrentene rundt om i Europa.

Han legger til at dette kanskje ikke kommer til å skje på Heathrow eller de største flyplassene, men i større grad på lufthavner lengre unna storbyområdene.

– På de fleste andre flyplassene som er på jakt etter vekst i trafikken, er denne prosessen allerede i ferd med å skje. Man senker flyplassavgiftene og noe av kostnadene, sier han.

Han legger til at en promobillett nå er på fem eller ni britiske pund, som tilsvarer 80 eller 45 norske kroner.

– Istedenfor vil de være gratis, sier han.

Norwegian: – Det høres uoppnåelig ut

Kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, synes konkurrentens forslag er vel ambisiøst.

– Det skal ganske mye til for å kunne tilby gratis flyreiser. Det er så hard konkurranse og så små marginer i luftfarten, at det høres ut som en uoppnåelig ambisjon, sier han til VG.

Han tror forslaget handler mest om at Ryanair vil understreke at de er opptatt av lave priser.

– Dette er nok like mye et forsøk på å skape oppmerksomhet rundt lave priser generelt, sier han.

Sandaker-Nielsen sier at billige flyreiser for passasjerene alltid vil være en prioritet hos Norwegian, men at det skal bli gratis å reise, er urealistisk.

– Det har aldri vært billigere å fly, og det har aldri vært et bedre flytilbud enn det man har nå. Vi er opptatt av å tilby billige flyreiser, men å tilby gratisturer er ikke noe vi har planer om å gjøre, sier han.