Internt notat: Ryanair truet ansatte om ikke salget om bord tok seg opp

I en melding til sine ansatte kommer det irske flyselskapet med trusler mot de kabinansatte ved Ryanairs Barcelona-base.

«Som dere kanskje er klar over, møtte vi i forrige uke deres ansatterepresentanter i Dublin for å diskutere den pågående kroniske underprestasjonen ved Barcelona-basen».

Slik åpner lederen for kabinbesetningene i Ryanair et internt notat sendt ut til de ansatte ved flyselskapets Barcelona-base.

Notatet, som VG har fått tilgang til, er sendt ut til de ansatte den 2. juni i år. Avsender Andrea Doolan fortsetter med å kalle det manglende salget for uakseptabelt på en stor base, «særlig gitt det faktum at dere opererer et antall ruter hvor salget burde være utmerket».

Mot slutten gjør hun det klart for de ansatte at dersom de ikke kommer seg opp fra bunnplasseringen på listen over dem som selger, så vil de ansatte bli overført til andre byer.

I en e-post til VG skriver kommunikasjonssjef Robin Kiely at selskapet ikke kommenterer «rykter fra sosiale medier som dette "memoet".» Les Ryanairs svar nederst i saken.

Vil ikke tolerere svinn



Det kommer frem av memoet at noen har forsøkt å gi skylden for det lave salget på de lite inntektsbringende innenlandsflygingene fra Barcelona, noe Doolan avfeier som «simpelthen ikke korrekt», mens hun viser til at andre baser med utelukkende innenlandsflyginger klarer seg mye bedre.

«Det er også på det rene, gitt det høye nivået av varejusteringer i Barcelona, at det er utspredte problemer med svinn, noe som hverken kan eller vil bli tolerert.»

Doolan påpeker deretter at Barcelona er en av de mest populære basene for selskapet, og at 150 ansatte for tiden står i kø for å overføres til den spanske feriebyen.

«Besetningsmedlemmer som konsekvent presterer dårlig vil bli flyttet til en annen base med ledige stillinger, og mannskap som klarer seg godt i andre baser, vil bli overført til Barcelona», skriver Doolan.

– Kan sies opp på dagen



Nestleder Vegard Einan i arbeidstagerorganisasjonen Parat er kjent med memoet fra Ryanair, og sier det heller ikke er første gang han hører om at flyselskapet truer sine ansatte.

Nestleder Vegard Einan i Parat Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

– Man må også se det litt i kontekst. Rammen rundt ansettelsesforholdet er at man kan sies opp nærmest uansett i Ryanair. I Norge er det mange arbeidsgivere som setter krav om levering, det i seg selv er ikke så spesielt. Forskjellen mellom Ryanair og andre er at i Ryanair kan du sies opp på dagen hvis de mener du ikke gjør en god nok jobb, sier Einan.

Dessuten har de kabinansatte i Ryanair betalt selskapet flere tusen euro for kursing de trenger for å kunne jobbe der, hevder Einan. Dette skal visstnok ha dreid seg om rundt 3500 euro for noen år siden, og Einan tviler på at summen er noe mindre nå.

– Mister fokous på sikkerhet



De ansatte blir tilbudt å trekkes i lønn for kursavgiften over flere måneder.

– Dermed har selskapet trusselen, og de ansatte har ikke råd til å gjøre annet enn å føye seg, for de står i gjeld til sin egen arbeidsgiver. I den konteksten blir det ordentlig ille at de er såpass krasse i kravet.

– Det ikke unormalt å kreve at de ansatte skal gjøre jobben sin. Det er rammen rundt som gjør det spesielt ille.

I tillegg, påpeker Einan, er det ikke først og fremst salget om bord de kabinansatte skal fokusere på. Kravet om å selge kan være rett ut farlig.



– Dette er jo en bransje hvor de ansatte skal ha mest fokus på sikkerhet. Når selskapet legger et utilbørlig press, inkludert trusler, for å få til mer salg, så er det klart det vil fjerne fokus fra andre oppgaver.

Einan har ikke informasjon om at noen nordmenn jobber som kabinpersonell i Ryanair, men sier han heller ikke kan utelukke det.

Ryanair anerkjenner ikke notatet



Kommunikasjonssjef Robin Kiely i Ryanair sier selskapet ikke ønsker å kommentere memoet VG omtaler.

– For det første kommenterer vi ikke rykter i sosiale medier, slik som dette «memoet», skriver Kiely i en e-post.

– For det andre er disse påstandene fra foreningen usanne. Det finnes ikke noe «press» på kabinbesetningen. De får incentiv til å selge tilleggsprodukter om bord ved å bli belønnet med salgsbonus. Sikkerheten til våre kunder, folk og fly kommer før alle andre betraktninger, inkludert salg, skriver han.

– Hva mener du med å sette ordet memo i anførselstegn? Er det Ryanairs holdning at dette memoet er fabrikkert/uekte?

– Som forklart, vi kommenterer ikke rykter på sosiale medier eller falske påstander fra fagforeningene.

– Benekter Ryanair dermed at medlemmer av kabinbesetningen som presterer dårlig i Barcelona, blir advart om at de kan forflyttes til andre baser dersom salget ikke går opp?

– Som påpekt er det ikke noe «press» på mannskapet. De får incentiver i form av salgsbonus for å selge tilleggsprodukter om bord, skriver Kiely, og gjentar sitt tidligere svar.