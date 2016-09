Valgfiasko i Russland: Halvparten av velgere gadd ikke stemme

ST. PETERSBURG/OSLO (VG) Som ventet vil Vladimir Putins parti vinne en overlegen seier i søndagens russiske valg. Men svært få bryr seg – aller minst velgerne.

Valgdeltakelsen var lav over hele landet, spesielt i Moskva og St. Petersburg. Totalt stemte 47,8 prosent, mot 60 prosent ved forrige valg for fem år siden.

Rett før valglokalene stengte, lå valgdeltakelsen i Moskva på 29 prosent. I St. Petersburg var tallet så vidt 20 prosent.

Det betyr at så mange som åtte av ti velgere i Russlands nest største by rett og slett ga blaffen i å stemme.

– Jeg tror ikke på noen av politikerne. Kreml har renset vekk alle som mener noe annet, sier den hjemløse og arbeidsledige ingeniøren Sergej Zhuravsky (61) når VG møter ham på gaten i storbyen.

Ved forrige valg var valgdeltakelsen rundt 60 prosent.

Aleksander Zhikolov (43) beskriver mistroen mot politikerne i Russland slik overfor VG:

– Det er jo bare teater, det de driver med. Alle følger et avtalt scenario. Men disse politikerne er neimen ikke særlig til skuespillere.

- Folk har mistet troen



IKKE AKKURAT KØ: Valgfunksjonærer venter på folk som skal stemme i et valglokale i Moskva søndag. Foto: Ivan Sekretarev , AP

Opposisjonsleder Mikail Kasjanov var svært skuffet over at hans parti Parnas ser ut til å gjøre et katastrofevalg. Det skyldes dårlig valgdeltakelse i storbyene, mener han.

– Det jeg er mest skuffet over, er valgdeltakelsen. Det viser at folk har mistet troen, sier Kasjanov.

Vladimir Putins Forente Russland ser – ikke uventet - ut til å bli valgets store vinner.

Putin: - Vi har vunnet



Da søndag kveld gikk mot natt i Russland, så partiet ut til å ta rundt halvparten av plassene i nasjonalforsamlingen.

SEIERSGLISET: En fornøyd Vladimir Putin smiler seierssikkert til fotografene etter å ha stemt i Moskva søndag. Foto: Grigory Dukor , AFP

– Vi kan med sikkerhet si at Forente Russland har vunnet. Det er et godt resultat. Og dere vet at det ikke er så enkelt for folk, det er mange problemer, og det er mange uløste spørsmål. Det er hardt, men folk stemmer likevel for Forente Russland, sa presidenten på partiets valgvake.

– Folk ser at politikerne fra Forente Russland jobber helhjertet og så effektivt som mulig, selv om de ikke alltid lykkes, sa Putin.

Da 60 prosent av stemmene var talt opp mandag morgen hadde Forent Russland fått 53,8 prosent av stemmene, noe som er bedre enn det meningsmålingene tydet på i forkant.

– Vårt parti har vunnet, vårt parti har absolutt majoritet, sa statsminister Dmitrij Medvedev allerede kort tid etter at valglokalene hadde stengt.

Heller ikke det største opposisjonspartiet, Jabloko, ser ikke ut til å klare sperregrensen på fem prosent.

Dermed blir det trolig bare fire partier som klarer å karre seg over sperregrensen og sikre seg plass i underhuset til nasjonalforsamlingen, Dumaen.

Ingen av dem tilhører opposisjonen, selv om kommunistlederen Gennadij Zjuganov i kveld sier at han «angrer på at han stolte på Putins løfte om et fritt og rettferdig valg».

VALGET I RUSSLAND *18. september er det nasjonalforsamlingsvalg, guvernørvalg og lokalvalg i Russland. *Til sammen skal 450 representanter stemmes inn. *225 representanter velges proporsjonalt fra føderale partilister. *225 representanter velges fra enmannskretser. Kandidaten som får flest stemmer i en valgkrets, vinner kretsen, selv om kandidaten har fått mindre enn halvparten av de avgitte stemmene. *I dag er partiene Det forente Russland (238 plasser), Kommunistpartiet (92), Et rettferdig Russland (64) og Liberaldemokratene (56) representert i forsamlingen. Kilde: NTB

De fire partiene er:

Forente Russland

Ultranasjonalisten Vladimir Zjirinovskijs parti LDPR

Kommunistene

Kreml-tro Rettferdige Russland

– Det er ingen grunn til å tro at valget vil endre maktforholdene i Russland. President Putin vil fortsatt ha full kontroll etter valget, som han nå har før valget, sier generalsekretær Bjørn Engesland i Den norske Helsingforskomité til NTB.

Gjennom søndagen kom det også en jevn strøm av påstander om valgfusk.

– Opplysninger om overtredelser kommer kontinuerlig fra ulike regioner, sa Ilja Sjablinskij, som koordinerer observatører fra presidentens menneskerettsråd, til nyhetsbyrået Interfax.

PS! Mye tyder på at den særdeles Putin-vennlige presidenten i Tsjetsjenia, Ramzan Kadyrov, ikke har vært like aktiv som han pleier å være ved valg. Tsjetsjenia har en valgdeltakelse på «bare» 84 prosent, vanligvis ligger det tett opptil 100 prosent. Uansett er det den regionen i Russland har størst valgdeltakelse.