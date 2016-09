Valget i Russland: – Alt er teater

ST PETERSBURG ( VG) Vanskeligstilte russere har sluttet å håpe på bedre tider. De mener valget i helgen bare vil forsterke dagens situasjon: At noen har det altfor bra og resten har det altfor dårlig.

FAKTA: VALGET I RUSSLAND *18. september er det nasjonalforsamlingsvalg, guvernørvalg og lokalvalg i Russland. * Til sammen skal 450 representanter stemmes inn. * 225 representanter velges proporsjonalt fra føderale partilister. * 225 representanter velges fra enmannskretser. Kandidaten som får flest stemmer i en valgkrets, vinner kretsen, selv om kandidaten har fått mindre enn halvparten av de avgitte stemmene. * I dag er partiene Det forente Russland (238 plasser), Kommunistpartiet (92), Et rettferdig Russland (64) og Liberaldemokratene (56) representert i forsamlingen. * Sperregrensen er 5 prosent. (Kilde: NTB)

Aleksander Zhikolov ( 43) var tenor ved det verdenskjente Marinskijteateret i St Petersburg. Han reiste rundt i verden, til Nederland, Tyskland, Finland og USA, turnerte med oppsetninger av kjente operaer. Det var mye festligheter, mye drikking. Så ble det litt for mye drikking. Han rotet det til, sier han, mistet jobben, mistet huset. Det var i 2012. Nå har Aleksander ingen ting igjen, bare en bag med det aller mest nødvendige og en drøm om én gang å stå på scenen igjen. Han har tatt seg selv i nakken, bodd blant munkene i et kloster og rører ikke alkohol lenger, men i dag er det ingen her i Russland som ser noe nytte i han, sier han.

– Her får ingen en sjanse nummer to. Jeg vet hvordan det er der ute i verden, jeg har vært i Europa, jeg har sett det! Der har dere systemer som tar vare på folk hvis de kommer i en dårlig fase i livet. Om du mister jobben eller blir syk, så får du hjelp!, sier han oppgitt til VG.

Han betegner seg selv som et levende eksempel på at Russland ikke tar vare på sitt eget folk. Søndag er det valg, og nye representanter skal velges inn i nasjonalforsamlingen samtidig som det er guvernør- og lokalvalg. Zhikolov er blant de mange russerne som ikke tror på at dette valget vil gjøre noen som helst forskjell.

– De mektige politikerne er gode mot de de kjenner. Alle oss andre er det ingen som bryr seg om, sier han.

Les også: Ildsjeler i Russland kjemper mot Putin

Pensjonistene hardest rammet av krisen

– INGEN FÅR EN SJANSE NUMMER TO: Søndag er det parlamentsvalg i Russland, men Aleksander Zhikolov ( 43) har ingen tro på at noen politikere kan bedre forholdene for han og andre arbeids- og hjemløse. Foto: HARALD HENDEN, VG



VG møter Zhikolov og hans romkamerater på St Petersburgs eneste senter for hjemløse. Det drives utelukkende av frilvillige. Her får 52 husløse køyesenger å sove i, dusjer til å vaske seg og mat så de klarer seg. Menneskene VG her treffer er høyt utdannede folk som har til felles at de har mistet jobben og blitt utsatt for en god porsjon uflaks i livet.

På gulvet mellom sko og bokser med snarkokte nudler står en kasse nedfallsepler som en nabo har tatt med. Her må folk hjelpe hverandre, når ikke systemet gjør det.

– Her har vi det bra. Det er bare synd at vi blir kastet ut etter to måneder, sier Zhikolov sørgmodig. Tenoren bare ler til svar på spørsmål om han får noen form for trygd av staten.

GAVE FRA MEDMENNESKER: Hjemmet for husløse får ingen støtte fra stat eller kommune, men drives kun av frivillige. En nabo har tatt med en kasse nedfallsepler. Foto: HARALD HENDEN, VG



Vanskeligstilte og pensjonister er de som har blitt hardest rammet av betydelig lavere oljepriser og vestlige sanksjoner mot Russland etter Putins fremmarsj i Ukraina. Pensjonen var ikke store summen i utgangspunktet, og med det drastiske fallet i rubelen står det enda verre til for de arbeidsledige og eldre. De ellers så lojale Putin-velgerne, pensjonistene, blir i vestlig media nå stadig oftere beskrevet som sinte og frustrerte, og det snakkes om et betydelig fall i støtten til president Putins parti, Det forente Russland.

Statminister Medvedev avslørte hvor fjern virkeligheten i Kreml er fra et russisk dagligliv da han under et treff med bekymrede eldre som ba om valutajustering av pensjonen, forklarte dem at det «simpelthen ikke finnes mer penger å gi», og liksom støttende la til « men dere må bare holde ut!».

Se grafikken: Slik omringer Putin Ukraina

– Avtalt spill



Den siste meningsmålingen det uavhengige gallupsenteret Levada publiserte før senteret ble strupet av den sittende makten, viste en tilbakegang i støtten til Det forente Russland fra 31 til 39 prosent. Om det vil ha noe som helst å si for valgresultatet som annonseres på mandag at færre velgere sympatiserer med politikken til Putins parti, vil vise seg.

61 år gamle hjemløse Sergej Zhuravsky har ingen tro på at velgerne får være med å bestemme.

– Jeg tror ikke på noen av politikerne. Kreml har renset vekk alle som mener noe annet, sier han.

DESILLUSJONERT: – Jeg kunne ikke stemt i valget om jeg så hadde villet. Siden jeg mistet passet mitt for to år siden, har jeg fortsatt ikke fått et nytt, sier den tidligere oljeingeniøren Sergej Zhuravsky ( 61) ved senteret for hjemløse. Foto: HARALD HENDEN, VG



Zhuravsky var oljeingeniør før han mistet jobben, og synes det er slående at de to oljenasjonene Norge og Russland er så ulike land å leve i, selv om vi er naboer.

– Landet vårt er jo ikke fattig! Det er bare det at vi har noen ubrukelige folk som styrer! Folkene med makt er omtrent like kompetente til jobben sin som jeg er til å være ballerina, sier han, og fnyser.

Tenoren Zhikolov sier til VG at dette valget faktisk minner han mye om jobben han en dag håper å kunne ha igjen.

– Det er jo bare teater, det de driver med. Alle følger et avtalt scenario. Men disse politikerne er neimen ikke særlig til skuespillere, sier han, og rister på hodet.