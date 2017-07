USA om russisk diplomat-utvisning: ­ – Beklagelig handling

Det amerikanske utenriksdepartementet reagerer på Russlands vedtak om å kaste ut 755 ansatte ved USAs ambassade og konsulater.

Russlands president Vladimir Putin annonserte fredag kveld at landet vil utvise 755 ansatte ved USAs ambassade og konsulater i Russland.

– Dette er en beklagelig handling som ikke burde skjedd, skriver det amerikanske utenriksdepartementet i en uttalelse om utvisningene.

– Vi vurderer nå hvordan en slik begrensning vil slå ut, og hvordan vi vil respondere på den, skriver departementet, ifølge The Guardian.

Den amerikanske kongressen vedtok fredag forrige uke nye sanksjoner mot Russland, som straff for landets påståtte innblanding i den amerikanske valgkampen. Vedtaket vil også legge sterke bånd på president Trump i møte med Russland.

I et tv-intervju gjør Putin det klart at handlingen kommer som en respons på vedtaket. Utvisningen vil gjelde fra 1. september, og vil redusere USAs diplomatiske og tekniske ansatte til 455, det samme antallet Russland har i USA.

Utviste 35 russiske diplomater i desember

I desember, da Barack Obama fortsatt var president, utviste USA 35 russiske diplomater, også dette som følge av den påståtte russiske valginnblandingen. En rekke ulike høytstående personer innen amerikansk etterretning har slått fast at en slik innblanding har funnet sted.

President Trump er imidlertid ikke overbevist om at en slik innblanding har funnet sted.

HER KAN RUSSERE MISTE JOBBEN: Bildet viser den amerikanske ambassaden i Moskva. Totalt vil 755 personer måtte forlate ambassaden og russiske konsulater. Ifølge New York Times vil flesteparten trolig være russiske borgere, som jobber med ulike støttefunksjoner. Alexander Nemenov , AFP

Utvisningen vil påvirke USAs ambassade i Moskva, og konsulatene i St. Petersburg, Yekaterinburg og Vladivostok.

– Mer enn tusen personer arbeider ved den amerikanske ambassaden og konsulatene. 755 må stanse sine aktiviteter i Russland, erklærte Putin i et intervju med russisk TV.

Mange russiske ansatte kan miste jobben

Utenriksanalytiker Vladimir Frolov mener beslutningen om å kaste ut diplomatene er den «minst smertefulle» responsen som Russland kunne valgt.

– Du kan skalere dette opp og ned, sier han til New York Times.

I motsetning til Russland har USA mange lokalt ansatte ved sin ambassade og konsulater i Russland. De russiske ansatte gjør ulike oppgaver som oversettelser, arbeid med visumsøknader, matlaging og bilkjøring.

De fleste ansatte som må gå, vil trolig være russiske ansatte ved ambassaden i Moskva i tillegg til ansatte ved konsulatene i St. Petersburg og Vladivostok, skriver New York Times.

– De blir nødt til å sparke russiske borgere. Det vil skape en enorm ubeleilighet for USA, ved at det vil gjøre arbeidet tregere, uten at det vil ramme kjerneoppgavene, sier Frolov til avisen.

Putin: Forverrer forholdet

– Den amerikanske siden har gjort et trekk som det er viktig å merke seg var helt uprovosert. Det har forverret forholdet mellom Russland og USA, sa president Putin i et intervju med TV-kanalen Rossiya 1 søndag, ifølge RT, med klar adresse til de nye sanksjonene.

Det russiske utenriksdepartementet har gjort det klart at alle beslutninger om å redusere antallet diplomater i Russland, vil bli møtt med lik respons fra Russland.

– Jeg har ventet en lang stund på at noe kanskje kom til å forandre seg til det bedre [ ...], men det ser ikke ut til at det kommer til å endre seg i nærmeste fremtid. Jeg har bestemt at det er tid for oss å vise at vi vil ikke la dette gå ubesvart, sa Vladimir Putin i tv-intervjuet.