USA beordrer stenging av russisk konsulat i San Francisco

USA kontrer etter russernes krav om nedtrappping av amerikansk diplopmatisk nærvær i landet.

Som svar på Russlands krav om at amerikansk tilstedeværelse i landet skal reduseres, har USA beordret russerne om å stenge konsulatet i San Francisco.

Det amerikanske utenriksdepartementet uttalte at beslutningen ble tatt i «likhetens ånd», og la til at stengingen av konsulatet i San Francisco, samt to annekser i New York og Washington, må fullføres innen lørdag.

– USA har gjennomført beslutningen fra den russiske regjeringen, sier departementets talskvinne Heather Nauert.

Bakgrunn: Russland ber USA redusere antall diplomater

Russlands regjering beordret nylig USA til å kutte antall ansatte ved ambassaden og konsulatene med to tredeler.

– Vi mener denne handlingen var uberettiget og skadelige for forholdet mellom våre land.

Stengingen vil redusere antall konsulater som Russland og USA har i hverandres land, til tre.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov beklager i en telefonsamtale med sin amerikanske kollega Rex Tillerson amerikanernes beslutning og at spenningene i det bilaterale forholdet mellom landene trappes opp. Det sier det russiske utenriksdepartementet, ifølge flere medier.

Lavrov argumenterte for at det er USA, ikke Russland, som startet eskaleringen.

At USA måtte kutte antall ansatte i Moskva, var i sin tur en reaksjon på nye amerikanske sanksjoner mot Russland. De ble vedtatt av Kongressen, til tross for at president Donald Trump ikke ønsket dem.

