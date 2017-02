Trumps sikkerhetsrådgiver går av

Sikkerhetsrådgiver Michael Flynn trekker seg etter omstridt Russland-kontakt.

Med det er den tidligere etterretningssjefen den første i administrasjonen som går av etter at Donald Trump inntok Det hvite hus for under én måned siden.

Han har den siste tiden vært under økende press for å ha diskutert sanksjonene mot Russland i desember i fjor - samme dag som Barack Obama innførte dem. Dette var før han selv ble utnevnt til nasjonal sikkerhetsrådgiver.

Bakgrunn: Trump-administrasjonen ble advart om Russland-kontakt

Dette nektet Flynn først for å ha gjort, men senere har han innrømmet at sanksjonene kan ha vært blant temaene.

I et oppsigelsesbrev skriver han blant annet:

– Utilsiktet orienterte jeg visepresidenten og andre med ufullstendige opplysninger om mine telefonsamtaler med den russiske ambassadøren.

– Jeg har beklaget overfor presidenten og visepresidenten og de har akseptert min unnskyldning.

Ifølge CNN blir Flynn nå erstattet med Keith Kellogg som midlertidig sikkerhetsrådgiver, men dette er ikke bekreftet.

Den omstridte kontakten tok en ny vending da det natt til tirsdag norsk tid ble kjent at Trump-administrasjonen skal ha blitt advart mot kontakten med den russiske ambassadøren allerede for en måned siden.

GUTTA: President Donald Trump, stabsjef Reince Priebus, visepresident Mike Pence, pressesjef Sean Spicer og daværende sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Foto: Andrew Harnik , AP

Ifølge Washington Post advarte justisdepartementet blant annet om at Michael Flynn kunne være sårbar for russisk utpressing.

Hvis det stemmer at Flynn møtte Russlands USA-ambassadør for samtaler før Trump inntok det Ovale kontor, kan det ha vært i strid med en lov som forbyr amerikanske privatpersoner å blande seg inn i USAs forhold til andre land.

Les også: Trumps sikkerhetsrådgiver med ville anklager mot Clinton

Ifølge Washington Post skal det de siste dagene ha vært sterk enighet i Det hvite hus om at sikkerhetsrådgiveren har løyet.

Ifølge en ikke navngitt kilde i Trump-administrasjonen skal Flynn ha beklaget seg overfor visepresidenten Mike Pence etter at sistnevnte forsvarte ham i et TV-intervju.

Intervjuet ble gjort før sikkerhetsrådgiveren innrømmet ikke å huske akkurat hva det ble snakket om på Russland-møtet.