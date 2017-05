Tidligere FBI-sjef skal vitne om Russland-saken

James Comey har sagt seg villig til å vitne i en åpen høring om Russland-etterforskningen.

Det er Senatets etterretningskomité som natt til lørdag norsk tid bekrefter at den sparkede FBI-sjefen skal vitne om etterretningbyråenes etterforskning av russisk innblanding i presidentvalget.

– Jeg håper at Comeys vitnemål vil hjelpe å besvare noen spørsmål som har dukket opp etter at han plutselig ble sagt opp av presidenten, sier komiteens nestleder, den demokratiske senatoren Mark Warner, og fortsetter:

– Jeg forventer også at Comey vil være i stand til å kaste lys over temaer som er kritiske for komiteens etterforskning av Russlands innblanding i valget i 2016.

Høringen vil finne sted etter 29. mai, men det er ennå ikke satt noen dato.

Flere har etterlyst et vitnemål etter at James Comey overraskende fikk sparken av USAs president Donald Trump. Det var imidlertid uklart om den tidligere FBI-sjefen ville stille i en åpen høring.

Nyheten kommer kun timer etter at New York Times publiserte en artikkel med oppsiktsvekkende opplysninger om møtet mellom Trump og den russiske utenriksministeren:

Ifølge et dokument som avisen har fått tilgang til via en ikke-navngitt amerikansk tjenestemann, skal presidenten ha fortalt russerne at den tidligere FBI-sjefen «var gal, en skikkelig skrulling», og at sparkingen «lettet trykket».

