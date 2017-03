Store demonstrasjoner i Moskva: Putin-utfordrer pågrepet

Mannen som sier at han vil utfordre Vladimir Putin i presidentvalget neste år, er pågrepet i Moskva.

Aleksej Navalnyj (40) er korrupsjonsjeger og opposisjonens fremste lederfigur.

Søndag ble han pågrepet i forbindelse med at russerne demonstrerer mot korrupsjon - og i særdeleshet statsminister Dmitrij Medvedevs angivelige hemmelige eiendomsimperium.

Det er «Fondet for kampen mot korrupsjon» som har gransket Medvedevs eiendommer, og hevdet i en rapport nylig at han omgir seg med en voldsom luksus. Særlig blant middelklassen i de store byene har dette utløst sinne.

Ble satt i fengselsbuss



Demonstrasjonen foregår på Pusjkin-plassen, i hjertet av Moskva. Det er store politistyrker til stede, ifølge en rekke øyenvitner på sosiale medier og bilder fra Moskva.

Etter at Aleksej Navalnyj ble pågrepet og satt på en av fengselsbussene, prøvde andre demonstranter å hindre bussen i å kjøre ved å stille seg foran den, skriver fotografen Evgeny Feldman på twitter.

Navalnyj hadde bare såvidt rukket å ankomme metro-stasjonen der demonstrasjonen foregår, før han ble tatt hånd om av politiet.

– En ulovlig protestaksjon har stanset trafikken på Tverskaja-gaten, heter det i en nyhetsmelding fra det offisielle nyhetsbyrået Tass.

SPESIALSTYRKER: Her blir en av demonstrantene arrestert på Pusjkin-plassen i Moskva søndag. Spesialstyrken OMON ble satt inn mot de fredelige demonstrantene. Foto: Alexander Zemlianichenko , AP

«Ned med Putin»



– Etter gjentatte advarsler er OMON satt inn for å arrestere aktivister, heter det. OMON er en spesialstyrke innen det russiske innenriksdepartementet.

TV-bildene viser at folk roper slagord som «Ned med Putin», «Russland uten Putin» og «Putin er en tyv».

Politifolkene som arresterer demonstranter, blir kalt «tyvers beskyttere».

– Det er ingen grunn til å slåss for meg. Bare fortsett langs Tverskaja. Dagens tema er kampen mot korrupsjon, sa Navalnyj til sine støttespillere mens han ble arrestert.

Navalnyj kom på 2. plass i borgermestervalget i Moskva i 2013 og har kunngjort at han ønsker å stille til presidentvalget neste år. Men han er selv tiltalt for økonomisk kriminalitet, og det kan hindre ham i å stille. Navalnyj hevder at sakene mot ham er politisk motiverte.

Det russiske innenriksdepartementet melder at 7-8000 mennesker deltar i demonstrasjonen. Novaja Gazeta opererer med tallet 30.000. Hvor mange som er pågrepet, er uklart.

Ifølge nyhetsbyrået AFP er det 130, men det er ulike tall som meldes.

PÅGREPET: Aleksej Navalnyj er opposisjonens fremste ansikt utad. Søndag ble han pågrepet under en demontrasjon mot korrupsjon blant toppene i Moskva. Her sitter han i fengselsbussen. Foto: Maxim Shemetov , Reuters

Enkelte demonstranter skal ha prøvde å samle seg på Den røde plass, men der er det stengt for dem, ifølge Novaja Gazeta.

Advarte mot å demonstrere



President Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov, advarte på forhånd mot å delta i demonstrasjonene. Myndighetene kommer til å ta i bruk alle virkemidler for å hindre provokasjoner, het det i en melding fra Peskov, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Interfax siterer pressetalsmannen i det russiske kommunikasjonsdirektoratet Roskomnadzor, Vadim Ampelonskij, på følgende:

– Å gjennomføre ulovlige demonstrasjoner er brudd på loven og utgjør en trussel mot den offentlige sikkerhet. I forbindelse med det kontaktet vi i går en rekke medier som har gitt støtte til organisatorene av denne ulovlige demonstrasjonen.

Ampelonskij sier de kun ba mediene om å rapportere objektivt om hendelsen, og benekter at det var noen innblanding i den redaksjonelle frihet.

Demonstrasjoner flere steder



Flere medier melder om demonstrasjoner også andre steder i landet. Dette gjelder blant annet Khabarovsk, Makhatsjkala, Vladivostok, Jekaterinburg og St. Petersburg. I flere av disse byene er demonstranter arrestert, melder både Novaja Gazeta og Komsomolskaja Pravda.

The Times-korrespondenten Tom Parfitt skriver på twitter at det er demonstrasjoner i over 80 byer.

I den omtalte rapporten om statsminister Dmitrij Medvedev hevdes det at han har skaffet seg en rekke eiendommer på lugubert vis. Det handler blant annet om en herregård utenfor Moskva med tre helikopterlandingsplasser, en 1000 kvadratmeter stor vinterresidens i OL-byen Sotsji ved Svartehavet, en historisk herregård ved St. Petersburg og en vingård i Toscana.