St. Petersburg-eksplosjonen: Anna (19) unngikk terroren med sekunders margin

ST. PETERSBURG (VG) Anna Volkomorova (19) mistet det terrorrammede t-banetoget med et par sekunders margin. Det kan ha reddet livet hennes.

Mandag, klokken 14 norsk tid, hadde 19-åringen Anna Volkomorova en avtale med sin svigermor i St. Petersburg. Svigermoren bor like ved T-banestasjonen Tekhnologitsjeskij institut, akkurat den stasjonen som ble åsted for en dødelig terrorbombe i går ettermiddag.



Anna planla å ta toget som ville ta henne til den aktuelle stasjonen klokken 13.45, for ikke å risikere å komme for sent. Dette toget ble åsted for en terrorbombe som tok livet av 11 passasjerer og skadet 47, ifølge russiske helsemyndigheter.

– Det er veldig skummelt å tenke på. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal reagere. Alt kunne vært veldig annerledes nå, sier 19-åringen når VG møter henne i hjembyen St. Petersburg tirsdag morgen.

Kirgisiske myndigheter: Russisk statsborger fra Kirgisistan er gjerningspersonen

Stasjonen full av røyk



Mandag ettermiddagen var Anna litt tregere enn vanlig i sin marsj ned rulletrappene til toget. Hun opplevde derfor at dørene lukket seg rett foran henne da hun nådde plattformen. Da dette toget var midt mellom stasjonen Tekhnologitsjeskij institut og Sennaja Plosjad, klokken 14:42, gikk en hjemmelaget bombe fylt med nagler eller splinter, av.

Anna befant seg på det tidspunktet på det påfølgende toget, to minutter lenger bak i løypa. Tilfeldighetene kan ha reddet den unge kvinnens liv.

– Metrotoget vårt stoppet plutselig, og sto stille i 7–8 minutter på stasjonen Sennaya Ploshad. Så ble vi sluppet ut av toget. Da var stasjonen full av røyk. Folk var overraskede, men egentlig ganske rolige. Jeg tror ikke vi egentlig tenkte at det kunne være terror, sier St.Petersburg-kvinnen til VG.



Kjente frykten



Da hun og de andre passasjerene kom opp til gateplan fra den svært dype metroen, begynte de å fatte hva som hadde skjedd.

– Det var ambulansepersonell og politi over alt, og masse folk som filmet med mobilene sine. Da hørte jeg en kvinne si at det hadde vært et terrorangrep, og da kjente jeg virkelig frykten komme, sier hun.

Bilder fra T-banen viser at en av vognene har et stort hull i siden, og vitnevideoer viser at passasjerer forsøker å hjelpe hardt sårede som ligger på gulvet og på plattformen utenfor T-banevognen. Flere er dekket av blod.

Angrepet har satt en støkk i Volkomorova.

– Metroen er jo noe vi alle bruker hver dag. Jeg forstår ikke hvordan noen kan ønske uskyldige så vondt. Og akkurat disse stasjonene, på dette tidspunktet, brukes i stor grad av studenter på vei til og fra universitetet. Unge folk, som jo skal bli fremtiden til Russland, sier hun.

Forsker: Ikke usannsynlig at jihadister står bak Russland-angrep

Redd for metroen

I tillegg til bomben som eksploderte i T-banevognen, ble det funnet en bombe på en annen sentrumsstasjon, som umiddelbart ble uskadeliggjort. Den udetonerte bomben tilsvarte én kilo TNT og var tre til fem ganger sterkere enn den som eksploderte, sier en kilde i etterretningstjenesten FSB, ifølge Interfax.

Når VG treffer 19-åringen utenfor en T-banestasjon i sentrum dagen etter terrorangrepet, er det betraktelig mindre aktivitet inn og ut de store dørene enn vanlig. For Anna er det uaktuelt å gå inn på metroen de neste dagene.

– Jeg er redd nå. Det går masse rykter om at dette bare er den første i en rekke av bomber, og at det kan komme nye i dag og i morgen. Når de vet helt sikkert hvem som gjorde det, og hvorfor, da, kanskje, kan jeg føle meg sikker igjen. Men når noen beviselig kan ta med en bombe inn på metroen, så synes jeg ikke sikkerhetsopplegget fungerer godt nok, sier hun til VG.

Kirgisiske myndigheter har natt til tirsdag identifisert det de hevder er gjerningspersonen som Akbarzhon Jalilov, en mann fra Kirgisistan, født i 1995, melder BBC. De hevder at det dreier seg om et selvmordsangrep.

Russiske myndigheter har ennå ikke bekreftet navnet, og det er foreløpig uklart hva motivet for angrepet er.