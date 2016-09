Slik rydder Putin bordet i dagens valg

ST PETERSBURG ( VG) Putin gjør det han kan for å få dagens valg i Russland til å virke rettferdig, men Kremls jernhånd ligger likevel over valglokalene.

Natalija (53) kommer gående ut av valglokalet nord i St Petersburg sammen med datteren Masha (11). Hun har avlagt sin stemme i valget på ny nasjonalforsamling og lokalstyre i byen.

– Jeg er opptatt av at fremtiden i hvert fall ikke skal bli verre enn det er i dag, sier Natalija til VG.

Et drastisk stup i oljeprisen, sanksjoner fra Vesten etter Russlands innmarsj i Ukraina og fall i rubelen gjør at vår nabo i øst befinner seg i en krise. Søndag går russerne til valgurnene, i hvert fall de som har tro på at de kan påvirke politikken med å stemme.

FAKTA: VALGET I RUSSLAND *18. september er det nasjonalforsamlingsvalg, guvernørvalg og lokalvalg i Russland. * Til sammen skal 450 representanter stemmes inn. * 225 representanter velges proporsjonalt fra føderale partilister. * 225 representanter velges fra enmannskretser. Kandidaten som får flest stemmer i en valgkrets, vinner kretsen, selv om kandidaten har fått mindre enn halvparten av de avgitte stemmene. * I dag er partiene Det forente Russland (238 plasser), Kommunistpartiet (92), Et rettferdig Russland (64) og Liberaldemokratene (56) representert i forsamlingen. * Sperregrensen er 5 prosent. (Kilde: NTB)

Makthaverne i Kreml har brukt mye ressurser på at årets valg skal fremstå som rettferdig, blant annet gjennom elektroniske stemmeurner, endrede regler for registrering og ansettelsen av en menneskerettighetsforkjemper i jobben som øverste ansvarlige for valggjennomføringen.

Likevel er ikke medier som rapporterer om valget særlig velkommen i Russland. Mens vi snakker med Natalija og datteren på gaten, kommer det en streng vakt bort og ber VG slutte å snakke med folk. Natalija blir med ett mer blyg. Foran vakten legger hun til:

– Jeg liker Putins parti sin politikk og synes landet har blitt bedre å bo i de siste årene. Krisen Russland opplever nå er ikke deres skyld, sier hun.

– Ser bare toppen av isberget



Dmitry Simanovsky (41) er engasjert som observatør av den uavhengige organisasjonen for et rettferdig valg, Spbelect, og skal se til at valget gjennomføres korrekt.

– Det forrige valget var under enhver kritikk. Over ti prosent av stemmene kom fra forhåndstemmer som slett ikke lot seg ettergå. Etter rapporten jeg skrev om det, måtte jeg i retten og forklare meg for russiske myndigheter, sier Simanovsky til VG.

NYTT AV ÅRET: Elektronisk stemmegiving i valglokalet i St. Petersburg skal gjøre det vanskeligere å jukse med stemmene. Foto: HARALD HENDEN, VG

Observatøren sier de nye elektroniske stemmeboksene gjør det vanskeligere å drive med «primitivt juks», men han mener uansett at observatørene kun ser toppen av isberget.

Leder for NUPIs avdeling for Russland og Eurasia, Helge Blakkisrud, mener heller ikke dette valget er rettferdig.

– Grunnen til at det likevel ikke er et fritt og uavhengig valg, er strukturelle forhold i forkant av valget. Nettopp slike ting som underkjenning av signaturer, tilgang til media, å få drive valg på gatenivå på lik linje med den sittende makten og myndighetens bruk av administrative ressurser i forkant, gjør at det er vanskelig å si at det i dette valget er like muligheter for alle, forteller Blakkisrud til VG.

– Stemmer flere ganger



Krasimir Vranskij (34) er korrdinator for pressesenteret til den uavhengige organisasjonen for et rettferdig valg. Her samles rapportene om regelbrudd fra alle valglokaler rundt om i byen. Klokken 11 søndag formiddag hadde knapt én prosent av St Petersburgs innbyggere avlagt sin stemme, likevel hadde deres observatører rapportert inn 17 ulike tilfeller av juks.

– Vi fikk nettopp inn en melding om at en buss med 104 kadetter kjører fra lokale til lokale og avlegger stemmer flere ganger. Nå har de kommet til det tredje stemmelokalet på rad, sier han oppgitt.

OPPGITT: Krasimir Vranskij (34) er korrdinator for pressesenteret til den uavhengige organisasjonen for et rettferdig valg. Hit kommer rapportene om brudd på reglene i fra alle valglokalene rundt om i landet. Tilfellene av juks er mange, sier han. Foto: HARALD HENDEN, VG



President Putins parti Det forente Russland er det klart største av de fire partiene av betydning i Russland. Den konstant høye oppslutningen rundt presidenten forventes å ha en gunstig effekt for partiets valgresultat i dag.

Samtlige som sa ja til å snakke med VG på valgdagen, fortalte at de stemte på Putins parti.



– Jeg støtter presidentens politikk, fordi den har hatt en god utvikling på Russland. Det beste eksemplet på det er meg, min kone og vår familie: Vi lever et godt liv i Russland, sier Dmitry.

Familiefaren stiller seg uforstående til spørsmålet om han tror valget er «fikset» i år, med tanke på de store gatedemonstrasjonene mot valgfusk etter forrige valg.

– Selvfølgelig er det et rettferdig valg! Det er det alltid i Russland. Det var ikke noe juks ved forrige valg, heller. Det er bare dere i Vesten som vrir på sannheten og tror at det må være noe galt når Putin har 80 prosent oppslutning hos folket. Vi vet at det er korrekt! sier han til VG.

STEMMER PÅ PUTINS PARTI: Dmitry deler gjerne med VG hvilket parti han har stemt på: Det forente Russland. Foto: HARALD HENDEN, VG

Det endelige resultatet etter valget på ny nasjonalforsamling i Russland er ventet i løpet av mandag 19. september. Den sittende makten har ikke råd til at valget får slike reksjoner som sist, da store folkemengder tok til gatene i protest mot juks. Det vil kaste et dårlig lys over Kremls virkelige fokus: Presidentvalget i 2018.