Sikkerhetskilde: Tidligere M16-spion skal ha jobbet gratis for å få ut Trump-opplysninger

Etter først å ha mottatt millionbeløp for å grave i Trumps fortid, skal Christopher Steele skal ha begynt å grave for egen regning.

Han lever fortsatt i dekning, men Russland-ekspert mener han ikke har har grunn til å frykte for egen sikkerhet.

Steele ble denne uken navngitt som forfatteren bak den omstridte rapporten, hvor det hevdes at Russland sitter på materiale som kan skade Donald Trump.



Steele skal ha startet å undersøkeTrumps fortid i juni 2016 på oppdrag fra det Washington-baserte selskapet FusionGPS – som driver med politisk infomasjonsinnhenting.

Den tidligere M16-agenten skal i starten ha fått utbetalt 158.000 dollar- rundt 1,3 millioner norske kroner- for oppdraget, ifølge The Sun.

Informasjonsinnsamlingen ble først finansiert av Trump-motstandere blant republikanerne, og senere også av demokrater, skriver The Telegraph. Steele skal også ha delt informasjon med FBI.

JOBBER HER: I 2009 forlot Steele den britiske etterretningstjenesten MI6 og startet opp det London-baserte sikkerhetsrådgivningsfirmaet Orbis Business Intelligence sammen med 58 år gamle Christopher Burrows. Firmaet har kontorer sentralt i London. FOTO: Stefan Wermuth, Reuters

Da Trump vant presidentvalget i november, og demokratene måtte akseptere nederlaget, skal Steele ha blitt så bekymret for bindinger mellom Trump og Russland, at han skal ha fortsatt å grave etter informasjon uten å få lønn, forteller en sikkerhetskilde til The Independent.

Rapporten skal dreie seg om informasjon knyttet til Trumps privatliv og økonomi.

Én av påstandene i rapporten går ut på at russisk etterretning sitter på et videoopptak av Trump i en kompromitterende situasjon, skriver New York Times.

Anklagene mot Trump er ikke verifiserte.

Uhyggelige anklager



The Daily Mail skriver at det virker som om det som startet som et ordinært politisk informasjonssøk for å avdekke handelsavtalene til en presidentkandidat uventet ble til bisarre og uhyggelige anklager man ikke vet om stemmer.

FusionGPS, selskapet som først begynte å grave i Trump-informasjonen i 2015, er drevet av Glenn Simpson, en tidligere reporter i avisen Wall Street Journal. Selskapet markedsfører seg som et førsteklasses informasjonsbyrå som driver med strategisk etterretning.

Ifølge The Independent skal også Simpson ha fortsatt å grave i Trump-informasjonen uten å heve lønn.

Gått under jorden



Som spion for den britiske etterretningstjenesten MI6 levde Christopher Steele et tilbaketrukket og mystisk liv i mange år.

Steele skal som MI6-agent ha vært spion i Moskva på 1990-tallet, ifølge The Wall Street Journal, formelt ansatt ved den britiske ambassaden i Moskva.

Her skal han blant annet ha samarbeidet med Aleksandr Litvinenko, den russiske agenten som ble drept i London i 2006, skriver The Times.

KGB-agenten Litvinenko var en skarp kritiker av Russlands president Vladimir Putin, og ble forgiftet ved hjelp av en dødelig dose av det radioaktive stoffet Polonium-210.

– Ikke overraskende



Russlandekspert og NUPI-forsker Jakub Godzimirski tror likevel ikke at Steele er i noen alvorlig fare etter at han ble navngitt som mannen bak den oppsiktsvekkende rapporten.

EKSSPERT: Forsker Jakub M. Godzimirski ved avdeling for Russland og Eurasia på NUPI. Foto: NUPI

– Når navnet hans nå knyttes til denne rapporten kan det selvsagt bety noen utfordringer for han, men dersom det er riktig at dette er en person med bakgrunn fra de hemmelige tjenestene, så er han helt sikkert i stand til å ta sine forholdsregler, sier Godzimirski.

– Hvor farlig er denne rapporten for Putin?

– Det er fortsatt mye som er uklart rundt denne rapporten, men alle vet hvor Putin kommer fra, og hva slags folk han omgir seg med. Det er ikke overraskende hvis det blir brukt slike metoder som beskrives i rapporten, men Putin har blitt anklaget for mye i sine år på toppen av russisk politikk. Han bryr seg åpenbart lite om hvordan dette blir oppfattet i Vesten.

– Syke folk



Trump ble informert om saken i møtet han hadde med USAs øverste etterretningssjefer i forrige uke, melder CNN, Buzzfeed og flere andre amerikanske medier.

Både Trump selv og medarbeiderne hans har avvist påstandene. Onsdag denne uken holdt Trump en pressekonferanse der han kommenterte de påståtte anklagene.

– Det er mine motstandere, syke folk som har satt sammen dette, raste den påtroppende presidenten.

At informasjonen nå er offentlig kjent tar han ikke pent.

– Det er en skam at etterretningen lekket denne falske informasjonen. Dette er noe Nazityskland ville gjort, sa Trump.