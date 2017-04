ST. PETERSBURG (VG) Sergej Chmutov (30) var selv på vei til t-banen da han hørte om angrepet. – Jeg startet å strigråte, forteller han.

Innbyggerne i den russiske storbyen er tydelig preget etter at elleve personer ble drept da en bombe gikk av i en t-banevogn rundt klokken 14.40 lokal tid.

Toget fortsatte å kjøre, før ferden endte på Teknologisk institutt, hvor passasjerene ble evakuert og skadede ble tatt hånd om.

Utenfor stasjonen er det natt til tirsdag norsk tid mange som har lagt ned blomster til minne om de som ble rammet i angrepet. Flere har også tent lys.

Ekteparet Konstantin (29) og Olga Kloshko (25) er blant de mange som har lagt ned røde nelliker.

– Vi ville vise solidaritet med folket. Dette er en stor tragedie for hele landet, og særlig for St. Petersburg, som har vært relativt skånet for terror. Derfor er det ekstra trist når det skjer her, sier Konstantin til VG.

TAR SELV T-BANEN: Ekteparet Konstantin (29) og Olga Kloshko (25) legger ned blomster utenfor t-banestasjonen Teknologisk institutt.

Han forteller at ekteparet tar t-banen til jobb hver dag.

– Det gjør vennene våre også, så angriperne har virkelig truffet hjerte av byen, sier 29-åringen.

Sergej Chmutov (30) bor like ved Sennaja Plosjtsjad, stasjonen som t-banen kjørte fra da bomben gikk av.

Han forteller at han selv var på vei til t-banen da han hørte om eksplosjonen.

– Jeg mistet det jeg hadde i hendene, og startet bare å strigråte. Det var en ut av kroppen-opplevelse, forteller han til VG.

– Det er et sjokk når man hører om angrep i andre byer, men når det skjer rett utenfor din egen dør, så er det veldig surrealistisk.

Han forteller at han alt han nå ønsker er å hjelpe. Han har derfor ringt sykehus for å høre om de trenger blod. Samtidig leter han etter andre måter å bistå på.

– Jeg vet ikke hvor jeg skal gå. Jeg vil bare hjelpe. Jeg har sett de forferdelige videoene fra åstedet, og det gjør veldig inntrykk, sier 30-åringen.

To personer er etterlyst og mistenkt for terroraksjonen. Den ene mistenkes for å ha utplassert bomben, mens den andre er mistenkt for å ha utplassert en bombe som senere ble funnet og uskadeliggjort på en annen T-banestasjon.

Ifølge russiske medier har en mann som ble utpekt som mistenkt i russiske medier selv meldt seg til politiet og hevdet sin uskyld.

En annen mistenkt er i russiske medier omtalt som en selvmordsbomber, og en ikke-navngitt kilde opplyser at det er funnet spor på åstedet som tyder på at han ble drept i angrepet. Dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.