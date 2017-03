Sangstjernen og hennes mann rømte fra Russland. Torsdag ble han drept på åpen gate i Kiev

Her fortviler Maria Maksakova (39) over drapet på sin mann – rett utenfor et av Kievs mest fasjonable hoteller.

Den ukrainske presidenten Petro Porosjenko (51) hevder at Denis Voronenkov (45) ble offer for russisk statsterrorisme. Moskva svarer med å kalle beskyldningene for «absurde».

Voronenkov var tidligere russisk parlamentsmedlem for kommunistpartiet. I oktober i fjor flyktet han og Maksakova fra Russland – angivelig fordi de fryktet politisk forfølgelse. I Ukraina ble de mottatt med åpne armer og ble innvilget statsborgerskap etter at Voronenkov blant annet lovte å vitne mot den tidligere ukrainske presidenten, den pro-russiske Viktor Janukovitsj.

– Statsterrorisme fra Russland, som han ble tvunget til å forlate av politiske grunner, kaller president Porosjenkos talsmann Svjatoslav Tsegolko drapet.

– Det er absurd å beskylde Russland for dette, svarer Putins talsmann Dmitrij Peskov, og mener at ukrainske myndigheter ikke klarte å sørge for Voronenkovs sikkerhet.

Russisk kjendis

Maria Maksakova var altså sammen med sin mann da han ble skutt og senere døde på operasjonsbordet. Attentatmannen ble skutt og såret av ukrainsk politi, som mener at det var en leiemorder.

DRAMA: Ambulanse-personell bærer bort drapsmannen, som selv ble skutt og såret. Nærmest ligger Denis Voronenkov, som ble skutt og senere døde på operasjonsbordet. Attentatet skjedde utenfor et luksushotell i Kiev. Foto: Sergei Supinsky , AFP

Hun er stjerne i Russland. Som mezzo-sopran er hun kjent fra Russlands to mest kjente operascener, Bolsjoj-teateret i Moskva og Marinskij i St. Petersburg.

Maksakova er også kjent som programleder i TV, som modell og som skuespiller – der hun blant annet var med i Nikita Mikhalkovs kjente «Barberen fra Sibir».

Både Maksakovas mor (Ludmila) og bestemor (Maria) hadde stjernestatus i det gamle Sovjet, som henholdsvis skuespiller og operasanger. Det gikk i mange år rykter om at Josef Stalin var faren til Ludmila, men dette ble senere avvist.

Var i Putin-parti

Også Maria Maksakova har vært politiker, og det var i den forbindelse hun møtte Voronenkov, og det oppsto søt musikk.

Maria Maksakova representerte Vladimir Putins støtteparti «Forente Russland», mens han satt i Dumaen for kommunistene.

FLYKTET: Denis Voronenkov og Maria Maksakova mente at det ikke var trygt for dem i Russland og flyktet til Ukraina. Her poserer de i forbindelse med visningen av en film om drapet på den russiske politikeren Boris Nemtsov. Foto: Stringer , Reuters

Hun fremsto etter hvert som en politiker som talte sitt parti mitt imot i flere store saker, blant annet innføringen av homo-loven, som ble en het potet internasjonalt fram mot Sotsji-OL i 2014.

Gift med mafiaboss

Voronenkov og Maksakova flyttet til Kiev etter at russiske myndigheter ville sette i gang etterforskning av ham i forbindelse med angivelig ulovlig eiendomstransaksjon. Han hevdet at han ble forfulgt av den russiske sikkerhetstjenesten. Tidligere denne måneden godkjente en domstol i Moskva at Voronenkov kunne arresteres «in absentia» i eiendomssaken.

Maksakova var tidligere gift med en av Russlands mest kjente mafia-bosser, Vladimir Tjurin. Hun fikk sønnen Ilja og datteren Ludmila med ham.

I fjor fikk hun og Vornenkov også barn, en sønn som fyller ett år i april.

Den drepte var på vei til møte med en annen tidligere Duma-politiker, som også er i eksil i Ukraina, da han ble skutt. Han heter Ilja Ponomarjov.

– Fryktet mordforsøk

– Han fikk statlig beskyttelse, fordi de ventet at det kunne komme et drapsforsøk fra de russiske spesialtjenestene, sier Ponomarjov til den uavhengige russiske TV-kanalen Dozjd.

Gjerningsmannen skal være en kjent kriminell, som var ettersøkt av politiet i byen Dnepropetrovsk. Ukrainske myndigheter mener altså at han var en ren leiemorder.

Ukrainas riksadvokat, Jurij Lutsenko, kaller på Facebook drapet for «en typisk Kreml-henrettelse av et vitne».

Russland er like klare i måten de tilbakeviser påstandene:

– Vi håper at drapsmannen og de som sto bak disse handlingene blir avslørt, sier Putins talsmann Peskov til Interfax.

– Kynisk provokasjon

Andre russiske politikere peker på Ukraina:

– Alt tyder på at vi har å gjøre med en kynisk og brutal provokasjon fra de ukrainske spesialtjenestens side. Måten er velkjent, sier Duma-politikeren Jevgenij Revenko til nyhetsbyrået Ria Novosti. Revenko tilhører Putins støtteparti «Forente Russland».

Også den drepte Denis Voronenkov var i sin tid en Putin-tro politiker. Han sto blant annet bak en lov fra 2014 som forbyr utenlandsk eierskap i russiske medier.

Og i mai 2014 hyllet han det såkalte «Novorossija», et av de navnene som separatistene i det østlige Ukraina bruker på det området som de kontrollerer.

Etter flukten fra Russland sist høst uttalte Voronenkov seg på en helt annen måte om annekteringen av Krim-halvøya og støtten til separatistene i det østlige Ukraina. Han kalte også Ukrainas tidligere president Janikovitsj for en «forræder» som burde stilles for retten, skriver den ukrainske nettavisen Censor.

Støttet Putin

Da Denis Voronenkov ble konfrontert med at han stemte for at Krim skulle opptas i Russland for tre år siden, hevdet han at en annen politiker i Dumaen hadde brukt stemmekortet hans.

Nylig sammenlignet han i et intervju med Censor situasjonen i dagens Russland med nazi-Tyskland.

– Hele landet er gått amok i et pseudopatriotisk vanvidd, mente Voronenkov.