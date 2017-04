Russlands høyesterett forbyr Jehovas vitner

Høyesterett i Russland mener Jehovas vitner er ekstremistisk og har besluttet å forby organisasjonen og dens over 170.000 medlemmer i landet å drive sin virksomhet.

Kjennelsen torsdag kommer etter at justisdepartementet i Russland søkte om tillatelse til å stenge organisasjonens hovedkontor nær byen St. Petersburg, melder russiske nyhetsbyråer ifølge Reuters.

Dommer Jurij Ivanenko kaller organisasjonen ekstremistisk, og opplyser at dens eiendommer vil bli inndratt av russiske myndigheter, skriver The Independent.

Ifølge avisen har trossamfunnet 175 000 medlemmer i landet. AP skriver at i tillegg til hovedkontoret, blir også de 395 lokalkontorene rundt om i landet stengt.

I retten torsdag sa justisdepartementets advokat Svetlana Borisova at Jehovas vitner "utgjør en trussel mot innbyggernes rettigheter, offentlig ro og orden og offentlig sikkerhet", melder russiske Interfax.

Jehovas vitner varsler at de vil anke dommen, og at saken kan bli tatt til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Talsmann Tom Frisvold for Jehovas vitner i Norge reagerer på kjennelsen fra den russiske domstolen og mener ekstremist-stempelet er feilaktig.

– Det var en svært trist avgjørelse, og det er svært beklagelig for Jehovas vitner og menneskerettigheter og trosfrihet generelt, sier Frisvold til VG.

– Anklagene om ekstremisme er tatt ut av løse lufta. Når man ser hvordan Den europeiske menneskerettighetsdomstolen tidligere har tilbakevist det russiske myndigheter har gjort, ser det ut som det er et ønske om å forby Jehovas vitner på religiøst grunnlag fordi man ikke liker deres tro, sier han.

Reuters skriver at russiske myndigheter har satt flere av Jehovas vitners publikasjoner på en liste over forbudt ekstremistisk litteratur, og påtalemyndigheten har lenge anklagd organisasjonen for å ødelegge familier, spre hat og true liv, noe organisasjonen avviser som falske beskyldninger.