Russlands forsvarsminister: Har stanset flyangrepene mot Aleppo

Russland og Syria har stanset flyangrepene mot Aleppo for å gi sivile en mulighet til å forlate de opprørskontrollerte områdene av byen, opplyser Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu.

– Russiske og syriske luftstyrkers angrep i Aleppo-regionen stanser fra klokken ti i dag, sier Sjojgu i en TV-sendt uttalelse.

Det betyr at angrepene etter planen skal ha stanset klokken ni norsk tid. Ved å stanse luftangrepene skal det ifølge Sjojgu legges til rette for at sivile skal kunne forlate Aleppo under den varslede åttetimers våpenhvilen torsdag.

Humanitær pause

Den korte våpenhvilen ble kunngjort av russiske myndigheter mandag. Den skal ifølge Russland gjøre det mulig å bringe inn nødhjelp til de opprørskontrollerte områdene og evakuere sårede og sivile som ønsker å dra. Meningen er at våpenhvilen skal vare fra klokken 7 til 15 norsk tid torsdag.

FN er positiv til den «humanitære pausen», men har uttalt at den er altfor kort. De har tidligere bedt om en 48 timer lang humanitær pause.

Intens bombing

Også natt til tirsdag ble det meldt om intense russiske flyangrep mot de opprørskontrollerte områdene av Aleppo.

– Russiske fly gjennomførte intense luftangrep etter midnatt mot mange områder øst i Aleppo, melder eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Gruppen har foreløpig ingen oversikt over døde og sårede. Ett av angrepene skal ha lagt en boligblokk i bydelen Bustan al-Qasr i grus.