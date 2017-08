Russland hardt ut mot USAs sanksjoner

De nye amerikanske sanksjonene mot Russland slukker alle håp om et bedre forhold til Donald Trumps administrasjon, sier den russiske statsministeren.

Dmitrij Medvedev kommer med utspillet etter at den amerikanske presidenten onsdag undertegnet loven som setter sanksjonene i kraft.

– Det er dødsstøtet for håpet om å forbedre vårt forhold til den nye amerikanske administrasjonen, skriver Medvedev på Facebook.

Han sier at de nye sanksjonene er ensbetydende med en åpen handelskrig, og at Russland nå vil fortsette arbeidet med å utvikle sin egen økonomi og først og fremst ta fatt på sine statlige oppgaver.

– Vi har de siste årene lært hvordan du gjør det i nesten lukkede finansmarkeder, sa han og la til at Russland forbeholder seg retten til å svare på sanksjonene.

Bakgrunn: Russland ber USA redusere antallet diplomater som svar på sanksjoner

På Twitter skriver statsministeren at «det amerikanske etablissementet har overlistet Trump fullstendig», og viser til at USAs president signerte sanksjonene til tross for at han ikke har lagt skjul på at han er sterkt imot.

IKKE IMPONERT: Russlands statsminister Dmitrij Medvedev. Foto: Alexei Nikolsky , AP

Medvedev hevder at Trump-administrasjonen med sanksjonene har vist at den er maktesløs mot den amerikanske kongressen.

– Sanksjonene vil bli bevart i flere tiår, med mindre et mirakel skjer. De er av en overskyggende karakter og kan ikke utsettes med et dekret fra presidenten uten Kongressens samtykke, skriver han på Facebook.

Les også: Stemte for nye Russland-sanksjoner

President Vladimir Putins kontor kom tidligere onsdag kveld med en mer likegyldig reaksjon til sanksjonene.

– I virkeligheten endrer dette ingenting, sa Putins talsmann Dmitrij Peskov til russiske nyhetsbyråer.

Han påpekte at Russland allerede har gjengjeldt de amerikanske sanksjonene ved å beordre kraftige kutt i antallet amerikanske diplomater i Russland.

Trump selv har ikke lagt skjul på at han er sterkt imot sanksjonsloven, som er vedtatt av Kongressen med stort flertall.