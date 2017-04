Russland har blitt rammet av over 800 terrorangrep siden 1970 – dette er blant de mest kjente

Russlands president Vladimir Putin har satt terrorbekjempelse høyt på dagsorden. Her er angrepene som har sjokkert landet i nyere tid.

Fra gisselmassakren i 1995 under den første Tsjetsjenia-krigen til selvmordsangrepene i 2013 i byen Volgograd rett før Sochi-OL, har Russland blitt rammet av en lang rekke terrorangrep.

Ifølge Washington Post har over 3500 personer blitt drept i over 800 terrorangrep på russisk jord siden 1970.

Dette er blant de mest kjente og dødeligste terrorangrepene rettet mot Russland:

Desember 2013: Ikke mange uker før Sochi-OL gikk av stabelen, ble 32 personer drept i to selvmordsangrep i byen Volgograd. Angrepet var rettet mot en togstasjon og en buss.



Mars 2010: På T-banen i Moskva ble over 40 personer drept i et selvmordsangrep russiske myndigheter omtalte som det mest dødelige og sofistikerte angrepet i landets hovedstad på seks år. Al-Qaeda ble mistenkt for å stå bak angrepet.



Les mer: 17-årig jente bak T-baneterror i Moskva

Oktober 2005: Islamistiske terrorister tok livet av over 100 personer i et angrep rettet mot bygninger som huset russiske sikkerhetsstyrker. Angrepet skjedde nær de tsjetsjenske områdene.



I LUFTEN: Bildet viser bygningen som ble sprengt i Moskva i 1999, en av tre bombeangrep på få dager. Foto: Ivan Sekretarev, , AP

August 2004: To selvmordsbombere tok livet av 90 passasjer i et angrep rettet mot to fly som hadde lettet fra Domodedovo-flyplassen i Moskva.



September 2004: Angrepet mot en skole i Beslan i provinsen Nord-Ossetia er et av de mest kjente terrorangrepene på russisk jord i nyere tid. En gruppe militante separatister stormet skolen og tok barn, lærere og foreldre som gisler. Over 300 personer ble drept, flere av dem barn.

Les også: Gisseltagerne i Beslan filmet selv

HJELPER: Menn bærer et offer fra gisselaksjonen mot skolen i Beslan i Nord-Ossetia 3. september 2004. Foto: Ivan Sekretarev, , ap

September 1999: Mellom 4. og 16. september ble fire boligblokker i de russiske byene Moskva, Volgodonsk og Buynaksk utsatt for bombeangrep. Terrorangrepene førte til at Russland invaderte de tsjetsjenske områdene, og den andre Tsjetsjenia-krigen var et faktum. Tsjetsjenske opprørere fikk skylden for angrepet, men flere konspirasjonsteorier går ut på at den russiske sikkerhetstjenesten KSB selv sto bak angrepet, som et påskudd for å invadere de tsjetsjenske områdene.

Juni 1995: Under den første Tsjetsjenia-krigen, stormet en gruppe på mellom 80 og 200 tsjetsjenske soldater et sykehus i den russiske byen Budjonnovsk. Angrepet endte i en gisselsituasjon der tsjetsjenerne krevde våpenhvile. Minst 140 personer ble drept før partene kom fram til en avtale.