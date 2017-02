Russland: Grande og Solhjell står på stopp-liste

Russland sier de ikke kan utstede visum til Trine Skei Grande (V) og Bård Vegar Solhjell (SV). Onsdag ettermiddag mottok Russlands ambassadør en formell protest fra Utenriksdepartementet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

«Trine Skei Grande og Bård Vegar Solhjell er på listen over personer som er nektet innreise til Russland som svar på at Norge har sluttet seg til EUs sanksjonsliste», heter det i en melding på den russiske ambassadens Facebook-side onsdag kveld.

De nevnte sanksjonene ble innført som følge av Russlands annektering av den ukrainske Krim-halvøya i 2014. I desember i fjor ble det klart at sanksjonsperioden forlenges til 31. juli 2017.

37 selskaper og 146 russere og ukrainere står på sanksjonslista, basert på at de har krenket Ukrainas territoriale suverenitet, støttet russiske beslutningstakere eller profittert på annekteringen. Disse har fått reiseforbud innenfor EU og deres europeiske kontoer er fryst.

Bakgrunn: Stortingspolitikere får ikke visum til Russland

– Det aksepterer jeg ikke



Grande reagerer sterkt på at hennes navn står på Russlands såkalte «stopp-liste».

– At Bård Vegard og jeg blir assosiert med mennesker som er anklaget for brudd på menneskerettighetene og korrupsjon, det aksepterer jeg faktisk ikke, sier Venstre-lederen, med henvisning til de russiske og ukrainske navnene på EUs sanksjonsliste, som stopp-lista skal være et svar på.

– Det er også uakseptabelt at de ikke oppgir noen grunn for at akkurat vi står på denne lista.

Grande legger til at det var ukjent for henne at det fantes en slik liste som omfattet norske politikere, og at hun ikke var klar over at hun sto på denne lista.

Også Svalbard

Russland sier at stopp-lista er et svar på «fiendtlige, uprovoserte handlinger fra EU og en rekke andre land, blant dem Norge». EUs sanksjonsliste er i tillegg gjort gyldig for Svalbard, noe russerne også reagerer på.

Våren 2015 besøkte den russiske visestatsministeren Dmitrij Rogozin Svalbard, til tross for at han står på lista over personer som ikke får lov til å reise inn i Norge. Den gang sa kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i Utenriksdepartementet at de ville be russiske myndigheter om en forklaring.

– Dette er ikke et brudd på norsk lov, men vi har gitt tydelig uttrykk overfor den russiske ambassaden i Oslo om at listeførte personer ikke er ønsket på Svalbard. Det er derfor beklagelig at Rogozin oppholder seg på Svalbard, sa Andersen.

Les også: Ambassadør om Svalbard-besøk: – Norsk overreaksjon

– Svar på norske handlinger

Ifølge den russiske ambassaden har russerne tidligere varslet EU-parlamentet i Brussel om disse listene – og informert om hvordan politikere fra forskjellige land kan gå frem for å krysse grensen.

«I tillegg til listen over personer som blir nektet innreise til Russland, ble det den 29. november, altså lenge før den norske delegasjonen ble dannet, direkte rapportert til norsk UD gjennom diplomatiske kanaler», går det frem i meldingen, før det legges til:

«Vi ønsker å understreke at Russlands handlinger er et svar på norske handlinger».

De påpeker også til at ingen av de russiske politikerne som er rammet av EUs sanksjonsliste, var til stede da den russiske føderasjonens utenrikskomité besøkte Stortinget i juni i fjor.

Vil ikke ha «listekrig»

I meldingen som ble publisert onsdag kveld sier Russland at de gjentatte ganger har advart mot at sanksjonene kan få en bomerang-effekt. De understreker samtidig at de ikke er ute etter noen «listekrig» mot Norge og EU.

«Norske parlamentarikere som nå ikke får besøkt Russland, har blitt gisler for avgjørelsen som har vart i mer enn to år», skriver russerne.

Russland oppfordrer Norge, som de omtaler som «våre norske partnere», til å revurdere sin deltakelse i anti-russiske sanksjonstiltak.

«Vi er oppriktig interessert i et likeverdig og gjensidig fordelaktig forhold til Norge, herunder også parlamentene. Gjennom årene har samarbeidet vært preget av gjensidig respekt og omtanke for hverandre interesser. Det er på denne bakgrunn vi er klare for å fortsette dette videre», heter det i meldingen.

UD: – Protesten ble fremført

Russlands ambassadør Teimuraz Otarovich Ramishvili ble onsdag ettermiddag innkalt til utenriksråd Wegger Strømmen for å få en formell norsk protest mot Russlands visumnekt.

– Møtet har funnet sted. Det var et formelt og korrekt møte. Protesten ble fremført. Vi vil ikke gå nærmere inn på det som ble sagt, sier Guri Solberg, pressekontakt i UD, til VG.