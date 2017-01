Russland avviser på nytt hacking-anklager

Russland avviser på nytt hacking-anklagene fra USA og kaller dem grunnløse og amatørmessige.

– Dette er grunnløse påstander uten belegg, framsatt på heller amatørmessig og følelsesladd vis, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

– Vi begynner å bli ganske lei av disse anklagene, dette er en heksejakt, legger han til, og er dermed på linje med USAs påtroppende president Donald Trump.

– Politisk heksejakt

Trump hevdet før helgen at påstandene om russisk hacking for å påvirke valgutfallet i USA, var «en politisk heksejakt» for å diskreditere ham selv.

Amerikansk etterretning anklager Russland for å ha stått bak et omfattende cyberangrep for å påvirke valgutfallet i USA, blant annet ved å hacke seg inn i dataserverne til Demokratene og spre kompromitterende opplysninger via varslernettstedet WikiLeaks.

Åpne kilder

For å underbygge påstanden la de amerikanske etterretningsorganisasjonene fredag fram en rapport, som rett nok for det meste bygde på åpne kilder.

Rapporten viste blant annet til den positive omtalen som ble Trump til del i russiske medier, og konkluderte med at dette var ledd i en statlig styrt propagandakampanje som ble ledsaget av en kampanje for å diskreditere demokratenes kandidat Hillary Clinton.

– Ikke en verdensledende etterretningstjeneste verdig, mener Peskov, som understreker at Kreml kategorisk avviser anklagene som settes fram.