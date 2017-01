Russland anklager USA for spionasje

Amerikanske diplomater anklages for spionasje i Russland av landets utenriksminister Sergej Lavrov. Han mener USAs etterretningstjeneste forsøker å rekruttere høytstående russiske diplomater.

Lavrovs uttalelser kom fram uder en pressekonferanse tirsdag.

– Vi har ikke offentliggjort den aktuelle statistikken. Men nylig og spesielt under Obamas andre periode, har det vært en økning i slike ikke-vennlige handlinger mot våre diplomater, sier Sergej Lavrov, ifølge Sputnik News.

Videre skal amerikanerne i april 2016 også ha forsøkt å rekruttere en ministerrådsgiver som jobbet ved den russiske ambassaden i Washington. I tillegg til at en russisk diplomat skal ha funnet 10.000 amerikanske dollar og et notat i bilen sin der han blir tilbudt samarbeid, påsto Lavrov på pressekonferansen.

– Under Obama-administrasjonens periode har vi fått in klager om at den amerikanske ambassaden jobber under uakseptable forhold. Det er overvåkning, og den amerikanske ambassadøren er ikke akseptert i noen russiske institusjoner, sier han videre.

Lavrov påpeker at diplomater som jobber for den amerikanske ambassaden i Moskva har opp til flere ganger tatt del i protester organisert av den russiske opposisjonen:

– De har reist fram og tilbake. Bortsett fra spionasje, har amerikanske diplomater blitt sett mange ganger på demonstrasjoner organisert av opposisjonen, blant annet i forkledning, sier Lavrov.

På en pressekonferanse tirsdag sa Lavrov også at han håper representanter fra Trump-administrasjonen vil være til stede ved de syriske fredsforhandlingene i Kasakhstan. Russland og Tyrkia har tatt initiativ til samtalene her.

