Russiske medier: Utpekt som terrormistenkt – meldte seg

Mannen som ble utpekt som terrormistenkt i russiske medier skal sent mandag kveld ha meldt seg for politiet og hevdet sin uskyld.

Russiske medier gikk mandag kveld ut med det som skulle være overvåkningsbilder av en mann som var mistenkt for å ha deltatt i t-baneangrepet i St. Petersburg, hvor elleve personer ble drept da en bombe gikk av.

Ifølge flere russiske medier, blant annet kanal 5, meldte mannen på bildet seg senere for politiet og hevdet sin uskyld. Det er foreløpig uklart om politiet mener at han var involvert i angrepet.

Bli oppdatert: Dette vet vi om t-baneangrepet

Hevder det var selvmordsbomber

Ifølge flere russiske medier sprengte en gjerningsmann seg selv i luften i T-banevognen, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Ifølge nyhetsbyrået Interfax skal det være funnet spor på åstedet som tyder på at han ble drept i angrepet. Ifølge TV-stasjon Kanal 5 finnes det bilder av mannen både når han går inn på T-banestasjonen og etter at han er død.

Interfax siterer også en ikke-navngitt kilde i påtalemyndigheten, som sier at etterforskere tror at den mistenkte hadde eksplosivene i en sekk på ryggen.

Ifølge AP er mannen identifisert som en 23 år gammel mann fra en tidligere Sovjet-stat i Sentral-Asia.

Sergej (30) til VG om t-baneterroren: – En ut av kroppen-opplevelse

Antallet gjerningsmenn er foreløpig ukjent. To personer var først etterlyst og mistenkt for terrorangrepet:

Den ene mistenkt for å ha utplassert bomben som eksploderte i T-banevognen, mens den andre var mistenkt for å ha utplassert en bombe som senere ble funnet og uskadeliggjort på en annen stasjon.

AP siterer imidlertid Interfax på at politiet nå skal mene at det var samme mann som plantet begge bombene. Heller ikke dette er bekreftet fra offisielt hold.

Forsker: Ikke usannsynlig at jihadister står bak Russland-angrep

Togføreren hylles

Det var mandag ettermiddag lokal tid at bomben gikk av midt i en tunnel mellom stasjonene Sennaja Plosjad og Teknologisk institutt. Øyenvitner har forklart at de hørte et stort smell, at det kom røyk men at toget fortsatte å kjøre.

Svetlana Petrenko, som er offisiell representant for etterforskningsledelsen, sier til nyhetsbyrået Ria Novosti at føreren skal ha ros for å ha fortsatt til nærmeste stasjon – og ikke stoppe etter eksplosjonen.

Petrenko påpeker at det ville ha forårsaket total panikk blant passasjerene dersom togføreren hadde stoppet toget midt i en tunnel.

Videre sier hun at hun frykter det kunne blitt enda flere ofre om ikke føreren hadde handlet som han gjorde, og at 50-åringen bidro til at evakueringen og hjelpen til ofrene kunne starte umiddelbart.

– Det var ingen panikk, forteller et vitne til avisen Komsomolskaja Pravda.

– Toget stoppet ikke før vi var på Teknologisk institutt. Da så vi at nabovognen var smadret, vinduene var knust, det var ikke noe lys og det var blod overalt, sier et øyenvitne til The Telegraph.

Togføreren er ifølge nettavisen life.ru en 50 år gammel mann som har jobbet St. Petersburg-metroen i ti år. Han skal avhøres mandag kveld.

Skjalg (17) var på nabostasjonen: Det luktet enormt med gass

Mandag kveld melder Komsomolskaja pravda det første offeret for terroren er identifisert, og at det dreier seg om en 20 år gammel kvinne. De opplyser også at det er innført portforbud i St. Petersburg.