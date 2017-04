Russiske medier: Utpekt som terror-mistenkt - meldte seg

Mannen som ble utpekt som terror-mistenkt i russiske medier meldte seg sent mandag kveld for politiet og hevdet sin uskyld.

Det skriver flere russiske medier, blant annet kanal5.

To personer er etterlyst og mistenkt for terroraksjonen mot t-banen i St. Petersburg, som så langt har kostet 11 mennesker livet.

Russiske medier publiserte mandag kveld det som skulle være overvåkningsbilder av en mann som var mistenkt for å ha deltatt i angrepet. Ifølge flere medier meldte mannen på bildet seg senere for politiet og hevdet sin uskyld.

Bomben gikk av midt i en tunnel, mellom stasjonene Tekhnologitsjeskij institut og Sennaja Plosjad. Øyenvitner har forklart at de hørte et stort smell, at det kom røyk men at toget fortsatte å kjøre.

Bakgrunn: Minst elleve fryktes drept i eksplosjon i St. Petersburg

Nettopp det skal togføreren ifølge etterforskningsledelsen i Russland ha ros for.

Togføreren er ifølge nettavisen life.ru en 50 år gammel mann som har jobbet St. Petersburg-metroen i ti år. Han skal avhøres mandag kveld.

– Kunne ha blitt total panikk



Svetlana Petrenko, som er offisiell representant for etterforskningsledelsen, sier til nyhetsbyrået Ria Novosti at føreren skal ha ros for å ha fortsatt til nærmeste stasjon – og ikke stoppe etter eksplosjonen.

Petrenko påpeker at det ville ha forårsaket total panikk blant passasjerene dersom togføreren hadde stoppet toget midt i en tunnel.

Videre sier hun at hun frykter det kunne blitt enda flere ofre om ikke føreren hadde handlet som han gjorde, og at 50-åringen bidro til at evakueringen og hjelpen til ofrene kunne starte umiddelbart.

– Det var ingen panikk, forteller et vitne til avisen Komsomolskaja Pravda.

Les også: Dette vet vi etter terroren i St. Petersburg

– Toget stoppet ikke før vi var på Tekhnologitsjeskij institut. Da så vi at nabovognen var smadret, vinduene var knust, det var ikke noe lys og det var blod overalt, sier et øyenvitne til The Telegraph.

– Alle vi som var i vognen trodde vi skulle dø, for å si det sånn. Alle ventet på konsekvensene av eksplosjonen, men så ble vi brakt ut og begynte å hjelpe hverandre. De fleste var dekket av blod, sier et øyenvitne til det russiske nyhetsbyrået Tass.

Skjalg (17) var på nabostasjonen: Det luktet enormt med gass

Skal ha vært selvmordsbomber



Den ene av de etterlyste mistenkes for å ha utplassert bomben som eksploderte i T-banevognen, mens den andre er mistenkt for å ha utplassert en bombe som senere ble funnet og uskadeliggjort på en annen T-banestasjon.

Den mistenkte mannen som ikke har meldt seg til politiet er ifølge AP en 23 år gammel mann fra en tidligere Sovjet-stat i Sentral-Asia. Russiske medier omtaler ham som selvmordsbomber, og en ikke navngitt kilde opplyser at det er funnet spor på åstedet som tyder på at han ble drept i angrepet.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet, men en av gjerningsmennene er muligens fanget opp på overvåkningsvideo.

Mandag kveld melder Komsomolskaja pravda det første offeret for terroren er identifisert, og at det dreier seg om en 20 år gammel kvinne.

De opplyser også at det er innført portforbud i St. Petersburg.