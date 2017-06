Russisk valgsjef: Navalnyj har ingen sjanser til å bli presidentkandidat

Opposisjonslederen Aleksej Navalnyj (41) har nesten ingen sjanser til å bli presidentkandidat - og dermed utfordre Vladimir Putin (64) i valget våren 2018.

Det sier lederen i Russlands sentrale valgkommisjon, som er et viktig og mektig organ.

– Han har nesten ingen sjanser til å bli registrert (som presidentkandidat), sier Ella Pamfilova til TV-kanalen Dozjd.

Putin har sittet som president i Russland siden nyttårsaften 1999, og kan bli valgt for seks nye år om han – som ventet – vinner presidentvalget i 2018.

Den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj har et klart ønske om å utfordre Putin, men nå kan altså se ut som ikke vil bli registrert som presidentkandidat.

Lederen i valgkommisjonen snakker til Dozjd om mennesker som hater landet, som under en hver omstendighet vil jobbe for å svekke Russland og som tenker ut ulike provokasjoner. Når Pamfilova blir bedt om å si hvem hun tenker på, svarer hun:

– Jeg vil ikke nevne navn.

VALG-SJEF: Ella Pamfilova, leder for Russland sentrale valgkommisjon. Foto: Ivan Sekretarev , AP

Når hun likevel blir bedt om å utdype, svarer Pamfilova:

– Dette er ikke bare motstandere av regimet, men også av landet som helhet.

Hun sier også at dette er folk som gjør dette for penger.

Etter hvert kommer også hun også konkret inn på Aleksej Navalnyj:

– Han posisjonerer seg på en bestemt måte, og jeg ser ham ikke i den posisjonen. Jeg er redd for ikke å være korrekt. Men jeg forstår - og han forstår - at han har ingen sjanser til å registrere seg til valget på grunn av rullebladet sitt, sier Pamfilova til Dozjd.

Navalnyj har flere ganger blitt dømt til kortere straffer for å organisere demonstrasjoner mot Kreml. Men han har også blitt dømt to ganger for bedrageri og underslag. Disse sakene mener den kjente bloggeren og juristen er politisk motiverte anklager.

41-åringen er omstridt, men viste ved borgermestervalget i Moskva i 2013 at han kan tiltrekke seg massene. Han fikk da 27 prosent av stemmene, til tross for at motkandidaten hadde hele Kremls apparat til hjelpe.

Valgsjefen utelukker ikke helt at Navalnyj kan komme til å anke og sier:

– Jeg vil helst ikke snakke om Aleksej Navalnyj. Dette er en hellig politisk ku, som jeg helst ikke vil røre.