Russisk nyhetsbyrå: Fly har styrtet i Sibir

Ifølge nyhetsbyrået Tass skal et militærfly med 39 personer om bord ha styrtet.

Ifølge lokale medier tilhørte flyet av typen II-18 det russiske forsvarsdepartementet.

Om bord skal det ha vært 32 offiserer og syv besetningsmedlemmer, skriver BBC.

Avisen skriver videre at 16 personer ble alvorlig skadet, og at ytterligere syv har fått behandling på sykehus.

Flyet tok av fra Koltsovo lufthavn i Jekaterinburg i Uralfjellene, og skal ha styrtet 27 kilometer fra landsbyen Tiksi. I det som skal ha sett ut som et forsøk på en nødlanding skal flykroppen ha blitt delt i tre deler.

Ifølge BBC skal det ha vært dårlige værforhold i området.

Det russiske nyhetsbyrået Tass skriver at det er to Mi-8-helikoptere og over 100 personer som deltar i redningsaksjonen.

